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  4. Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor

Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpilerin sevkıyatı sürüyorBatı ve doğu illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis’e gelen komando birliklerinin sevkıyatı sürüyor.

Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpilerin sevkıyatı sürüyor
Batı ve doğu illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis’e gelen komando birliklerinin sevkıyatı sürüyor. Suriye’de görev yapacak olan piyade komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı. Komando birliklerinin sınır hattına ve Suriye’ye sevkıyatlarının peyderpey devam ettiği bildirildi.

Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor

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