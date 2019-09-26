HABER

Komaya giren hamile kadın bebeğiyle birlikte zarar görmeden kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

Adana'da beyin ana toplardamarının tıkanması nedeniyle komaya giren 4,5 aylık hamile kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pıhtı temizlenmesi operasyonuyla karnındaki bebeği de zarar görmeden hayata döndü - Hamileliği nedeniyle özel kıyafetle ameliyata alınan Döndü Al: - "Sağlığıma, çok şükür doktorum sayesinde kavuşuyorum. Bir çocuğum olacak, onun sağlıklı, sıhhatli dünyaya gelmesini bekliyoruz" - İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Zülfikar Arlıer: - "Hastanın eşiyle konuştuğumda 'umudun çok az' olduğunu söyledik. Eşi, imzaları atıp ameliyatı kabul etti. Hastamız mucizevi şekilde kurtuldu"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da beyin ana toplardamarının tıkanması nedeniyle komaya giren 4,5 aylık hamile kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pıhtı temizlenmesi operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki bir çocuk annesi ve 4,5 aylık hamile Döndü Al, baş ağrısı şikayeti üzerine gittiği hastanedeki ilk müdahalenin ardından evine döndü.

Daha sonra durumu kötüleşen Dal'a, eşi Zafer Al tarafından götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan geniş çaplı tetkiklerde toplardamar tıkanması teşhisi konuldu.

Damarların açılmasına yönelik tedaviye başlanan Döndü Al'ın, durumunun ağırlaşarak komaya girmesi üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezinde Prof. Dr. Zülfikar Arlıer başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alınmasına karar verildi.

Operasyondaki hayati risk nedeniyle eşinin verdiği onayla ameliyata alınan kadına, hamileliğinden dolayı radyasyondan etkilenmemesi için giydirilen özel kıyafetle müdahale edildi.

Dal, pıhtı temizlenmesi operasyonuyla karnındaki bebeği de zarar görmeden yaşama tutundu.

Taburcu edilen Döndü Al, AA muhabirine, yaşanan sürece ilişkin bir şey hatırlamadığını, sağlığını, kendisini ameliyat eden ekibe borçlu olduğu söyledi.

Süreci eşinden dinlediğinde dahi çok kötü olduğunu belirten Al, "Sağlığıma, çok şükür doktorum sayesinde kavuşuyorum. Bir çocuğum olacak, onun sağlıklı, sıhhatli dünyaya gelmesini bekliyoruz. Bundan sonra sevdiklerimle, oğlumla birlikte olmak istiyorum." dedi.

Zafer Al da eşinin rahatsızlığı nedeniyle büyük korku yaşadığını vurgulayarak, "Dünyam başıma yıkıldı. O an için her şeyden vazgeçtik. Sonra iyi olur inşallah diyerek ameliyat için gerekli belgeleri imzaladık ve çok şükür iyi oldu." ifadelerini kullandı.

- "Hastamız mucizevi şekilde kurtuldu"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Zülfikar Arlıer de Döndü Al'a damar açıcı tedavilerin uygulandığını ancak şikayetleri artan hastanın komaya girdiğini anlatarak, hasta kaybedilmek üzereyken eşinin onayını alarak ameliyata alındığını dile getirdi.

Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, 4,5 aylık hamile hastanın radyasyondan etkilenmemesi için özel bir kıyafetle ameliyata alındığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu hastalar bu tedavi uygulanmadığında kaybediliyor. Hastanın eşiyle konuştuğumda 'umudun çok az' olduğunu söyledik. Eşi, imzaları atıp ameliyatı kabul etti. Hastamız mucizevi şekilde kurtuldu. Türkiye'de ilk defa toplardamardan pıhtı çekme işlemi yapıldı. 3,5 saatlik bir operasyonla pıhtıları temizleyip hastanın beyindeki kan akışını normal seviyesine getirdik. Hastane olarak bu tablonun gururunu yaşıyoruz."

Hastanın fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Al, "Ölümle kalım arasındaki seçimi yaptık. Bu işlemi Türkiye'de ilk defa bizim hastanemizde gerçekleştirmiş olduk. Operasyonla hem anne hem de karnındaki bebeği kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
KOM Daire Başkanı Çorumlu’yu davul-zurnayla uğurladılarKOM Daire Başkanı Çorumlu’yu davul-zurnayla uğurladılar
Sigara içen 5 bin 63 araç sürücüsüne para cezasıSigara içen 5 bin 63 araç sürücüsüne para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hamile koma

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane asansöründe yankesicilik!

Yaş 70! Yaptığıyla şoke etti

Korkunç olayda ses kayıtları delil sayıldı! "Mermiler bitinceye kadar ateş ettim"

Korkunç sözler: Mermiler bitinceye kadar ateş ettim

AK Parti'den Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

AK Parti'den Veliaht Prens'e Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! Mahkeme Müjdat Gezen hakkındaki kararını açıkladı

Müjdat Gezen davasında karar!

Son dakika! AFAD duyurdu: İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.