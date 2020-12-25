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  4. Komaya girip kaybolan anne, 30 yıl sonra çocuklarıyla yeniden bir araya geldi

Komaya girip kaybolan anne, 30 yıl sonra çocuklarıyla yeniden bir araya geldi

25.12.2020 17:29 | Son Güncelleme:
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Komaya girip kaybolan anne, 30 yıl sonra çocuklarıyla yeniden bir araya geldi

Yaklaşık 30 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren ve ortadan kaybolan kadın ailesiyle yeniden bir araya geldi.

54 yaşındaki Lee-Tracey Miley'in çocukları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşamak üzere Bournemouth'u terk ettiği 1991 yazından bu yana annelerini görmemişti.

Miley'i bulmaya yönelik başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerden ve yıllarca duydukları tutarsız yorumların ardından, oğlu Craig sonunda Aralık 2019'da Dorset Polisi'ne annelerinin kayıp olduğunu bildirdi.

Çalışma ve Emeklilik Müsteşarlığı'yla soruşturmalarda Miley'nin 2003'te Londra'da yaşadığı ortaya çıkmış fakat başka ipucu bulunamamıştı.

Daha fazla polis soruşturmasıyla 2004'te ABD'ye gittiği ve Arizona'da yaşıyor olabileceği düşünüldü.

ABD'li yetkililerin adres kontrolünde, bu yıl ekimde Miley'nin sağ salim orada yaşadığı tespit edildi.

Yetkililer Miley'nin 1991'de Bournemouth'tan ayrıldığını ve Mısır'a tatile gittiğini öğrendi.

Daha sonra GKRY'ye giden Miley bir trafik kazası geçirerek daha önceki hayatını unutmasına sebep olan bir komaya girdi.

Sonunda ABD'ye taşındı ve ailesini bulmaya çalıştı fakat ailesi o zamandan beri birkaç kez taşındığı için onları bulamadı.


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