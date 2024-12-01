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Kombi basıncı nasıl düşürülür veya yükseltilir? Kombi basıncı düşürme ve yükseltme

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
29.11.2024 20:29
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Kombi basıncını düşürmek veya yükseltmek cihazın doğru çalışması için önemlidir. Kombi basıncını yükseltmek için kombinin altındaki doldurma musluğunu sola çevirip su basılır ve manometreden basıncı takip ederek 1.5-2 bar aralığında musluğu kapatmak gerekir. Düşürmek için ise peteğin hava alma vanasını açarak fazla suyu tahliye edilmesi gerekir.

Kombi basıncı nasıl düşürülür veya yükseltilir? Kombi basıncı düşürme ve yükseltme

Kombi basıncını ayarlamak oldukça basit bir işlemdir. Basıncı artırmak için kombinin altındaki doldurma musluğu açılır ve manometredeki basınç seviyesi 1.5-2 bar arasında olana kadar su eklenir ardından musluk kapatılır. Düşürmek için ise peteklerin hava alma vanası açılarak fazla suyun dışarı çıkması sağlanır. Basıncın ideal seviyede kalması kombinin sağlıklı çalışması açısından önemlidir.

Kombi basıncı nasıl düşürülür?

Kombi basıncı düşürme işlemi, basıncın ideal aralık olan 1.5-2 barın üzerine çıkması durumunda yapılır. Bu işlem genellikle peteklerin hava alma vanası kullanılarak gerçekleştirilir. Kombiye bağlı bir peteğin üst köşesinde yer alan vana açılarak sistemdeki fazla suyun dışarı atılması sağlanır. Basınç seviyesi manometre veya dijital göstergeden takip edilerek uygun seviyeye gelindiğinde vana kapatılarak işlem tamamlanır.

Kombi basıncı düşürme için bir diğer yöntem, kombinin altında bulunan tahliye vanasının kullanılmasıdır. Tahliye vanası açılarak fazla su sistemden tahliye edilir ve basınç düşürülür. Bu yöntem daha hızlı bir çözüm sağlayabilir ancak tüm kombilerde tahliye vanası bulunmayabilir. Basıncı düşürürken seviyenin 1 barın altına inmemesine dikkat edilmelidir çünkü bu durum kombinin çalışmasını engelleyebilir.

Kombi basıncı nasıl yükseltilir?

Kombi basıncı yükseltme işlemi, sistemde su eksildiğinde ya da basınç 1 barın altına düştüğünde yapılır. Bunun için kombinin alt kısmında bulunan doldurma musluğu kullanılır. Doldurma musluğu genellikle mavi ya da siyah renkte bir vanadır ve sola doğru çevrilerek açılır. Musluk açıldığında kombiye su dolmaya başlar ve basınç yükselir. Bu sırada manometredeki veya dijital ekrandaki basınç seviyesi dikkatle takip edilmelidir. İdeal basınç aralığı genellikle 1.5-2 bar arasındadır. İstenilen seviyeye ulaşıldığında doldurma musluğu sağa çevrilerek sıkıca kapatılır.

Basınç yükseltme işlemi sırasında aşırıya kaçmamaya dikkat edilmelidir. Basınç 2.5 barı aşarsa kombi zarar görebilir ya da emniyet ventilinden su tahliye ederek sistemi korumaya çalışabilir. Eğer doldurma musluğu çevrildiğinde basınç yükselmiyorsa tesisatta su kaçağı olabileceğinden bir uzman çağrılması önerilir.

Anahtar Kelimeler:
kombi
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