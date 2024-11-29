Kombi basıncı neden düşer ve neden artar? Kombi basıncının düşmesi veya artması durumunda ne yapmak gerekir?

Kombideki basınç düştüğünde yapılması gereken ilk şey, kombi altındaki doldurma vanası kullanılarak su eklenmesidir. Ardından da radyatörlerin havası alınmalı ve sistemde olası sızıntılar kontrol edilmelidir. Basınç seviyesinin 1-1,5 bar arasında olması gerekir.

Kombi basıncı neden düşer?

Kombi basıncı genellikle sistemdeki suyun azalması veya dolaşımın bozulması nedenleriyle düşer. Tesisat borularında veya radyatörlerde meydana gelen sızıntılar, su kaybına yol açarak basıncın düşmesine neden olabilir. Radyatörlerde biriken hava da basıncı düşüren önemli bir faktördür. Çünkü hava suyun yerini alarak dolaşımı engeller. Ayrıca doldurma vanasının tam kapatılmaması, kombi içindeki emniyet valfinin suyu tahliye etmesi veya sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan su genleşmesi de basınç düşüşüne sebep olabilir. Bu tür durumlarda sistem kontrol edilmeli, gerekirse su eklenerek veya radyatör havası alınarak basınç ideal seviyeye getirilmelidir.

Kombi basıncı neden artar?

Kombi basıncı genellikle sistemdeki suyun genleşmesi, aşırı su eklenmesi veya kombi bileşenlerindeki arızalar nedeniyle artar. Kombi çalışırken suyun ısınması genleşmeye yol açarak basıncı yükseltebilir. Doldurma vanasının açık unutulması veya gereğinden fazla su eklenmesi de basıncın artmasına neden olabilir. Kombinin genleşme tankındaki hava basıncının yetersiz olması ya da emniyet valflerinin düzgün çalışmaması gibi teknik sorunlar da basıncı artırabilir. Bu durumlarda fazla su tahliye edilmeli ve sistem dikkatlice kontrol edilmelidir. Sorun devam ederse teknik servis desteği alınmalıdır.

Kombi basıncının düşmesi durumunda ne yapmak gerekir?

Kombi basıncı sürekli düşüyor gibi sorunlarda çözüm sağlamak mümkündür. Kombi basıncı düştüğünde öncelikle basınç seviyesini kontrol etmek için kombinin ekranındaki veya manometresindeki göstergeden mevcut değeri kontrol edin. Basınç 1 barın altındaysa, kombiye su eklemeniz gerekir. Bunun için kombinin altındaki doldurma vanasını yavaşça açarak basıncı 1-1,5 bar arasında bir seviyeye getirin ve vanayı tekrar kapatın. Ardından radyatörlerde hava birikimi olup olmadığını kontrol edin. Eğer radyatörlerde hava varsa hava tahliye vanasını açarak biriken havayı boşaltın. Tesisat borularında veya radyatörlerde su sızıntısı olup olmadığını da kontrol etmek önemlidir.

Kombi basıncının artması durumunda ne yapmak gerekir?

Kombi basıncı artarsa önce doldurma vanasının kapalı olduğundan emin olun. Fazla suyun tahliye edilmesi için radyatörlerin hava tahliye vanalarını veya kombinin tahliye vanasını açarak basıncı 1,5-2 bar arasına düşürün. Sorun devam ederse ve kombi basıncı kendi kendine yükseliyor ise genleşme tankı veya emniyet valfi gibi parçaların kontrolü için teknik servise başvurun.