Kombi basıncı nedir? Kombi basıncı kaç olmalı? İdeal kombi basıncı ayarları

Kombi basıncı sıcak su ve ısıtma sistemlerinin verimli çalışmasında önemli bir rol oynar. Kombinin ekranında görülen basınç değeri, tesisattaki suyun dolaşımını ve kombinin performansını etkileyen temel bir göstergedir. Basınç seviyesinin düzenli kontrol edilmesi olası arızaların önlenmesine katkı sağlar.

Kombi basıncı nedir?

Kombi basıncı, kombi sisteminde suyun dolaşırken oluşturduğu basınç değeridir. Bu basınç kombinin ekranında veya göstergesinde yer alan bar birimiyle ölçülür. Kombi ve radyatörler arasında suyun sağlıklı bir şekilde dolaşabilmesi için bu basınç belirli bir seviyede tutulmalıdır. Düşük basınç kombinin çalışmasını engellerken, yüksek basınç ise tesisata zarar verebilir. Bu nedenle kombi basıncı sistemin dengeli ve verimli çalışması için önem taşır.

Kombi basıncı kaç olmalı?

Kombinin ideal basıncı genellikle 1 2 bar arasında olmalıdır. Cihaz kapalıyken 1-1,5 bar arasında, çalışırken 2 barı aşmamalıdır. Basınç 1 barın altına düştüğünde kombi çalışmayabilir, 2,5 3 barın üzerine çıkarsa sistemde arızalara neden olabilir.

İdeal kombi basıncı ayarları nasıldır?

İdeal kombi basıncı kombinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için 1-2 bar arasında olmalıdır. Kombi kapalıyken basınç 1-1,5 bar arasında olmalı, cihaz çalışmaya başladığında ise bu değer 2 barı aşmamalıdır. Eğer basınç 1 barın altına düşerse, kombi düzgün çalışmayabilir ya da ısıtma sistemine su gönderilemeyebilir. Bu durumda, kombinin altındaki doldurma vanasından su eklenmesi gerekir. Ancak basınç 2,5-3 barın üzerine çıkarsa, sistemde aşırı basınç nedeniyle sızıntılar meydana gelebilir ve kombinin emniyet valfi açılabilir. Bu durumda fazla suyun tahliye edilmesi gerekir.

Kombi basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Özellikle kış aylarında basınç düşebilir, yaz aylarında ise basınç seviyesinin izlenmesi önemlidir. Kombi ekranındaki manometre, basıncı kolayca kontrol etmenizi sağlar. Basıncı ideal seviyede tutmak, kombinin uzun ömürlü olmasını sağlar ve sistemin verimli çalışmasına yardımcı olur.