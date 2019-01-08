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Kombi bomba gibi patladı, anne ile kızı son arda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 20:14 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, binanın ikinci katındaki balkonda kombinin patlamasıyla yangın çıktı.

Kombi bomba gibi patladı, anne ile kızı son arda kurtuldu

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, binanın ikinci katındaki balkonda kombinin patlamasıyla yangın çıktı. Ev sahibi Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina ile son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çıktı. 66 Sokak'taki binanın ikinci katındaki Sercan Şahin'e ait dairenin balkonundaki kombi,iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından oluşan alevlerin balkon perdesini tutuşturmasıyla, yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina'yı da alarak evden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat içinde yangını söndürdü.
'YETKİLİ SERVİS BİR HAFTADA GELMEDİ'
Son anda kurtulduklarını belirten Sercan Şahin, "Patlama sesinin ardından alevleri gördüm. Çocuğumu kucaklarayarak hemen aşağıya indim. Aile olarak mağdur olduk, her şeyimiz yandı. Doğalgaz dağıtım şirketinden gelen yetkililer, gaz kaçağı olduğunu söyledi. Bir hafta önce kombi için yetkili firmayı arayıp bakımlarını yapmaları için aramıştım. Bir haftadır gelmediler. Kombi yetkili firmasından şikayetçi olacağım" dedi.

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