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  4. Kombi hırsızları yakalandı

Kombi hırsızları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 12:55 | Son Güncelleme

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikametlerden kombi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde bulunan ikametlerden kombi çaldıkları iddia edilen S.E., C.E., A.A., ve M.S.S., isimli 1’i bayan toplam 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikametlerden kombi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde bulunan ikametlerden kombi çaldıkları iddia edilen S.E., C.E., A.A., ve M.S.S., isimli 1’i bayan toplam 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken kent merkezinden 12, ilçelerden de 11 olmak üzere toplam çalınan 23 adet kombiden 5 tanesi, şahısların ikamet ettikleri adreslerde ele geçirildi. 5 adet kombi sahiplerine tespit edilirken gözaltında bulunan 4 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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