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Kombi hırsızları yakalandı

03.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Kombi hırsızları yakalandı

Tekirdağ’da bir evde hırsızlık gerçekleştiren 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ’da bir evde hırsızlık gerçekleştiren 2 kişi yakalandı. Zanlılar savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Zengin Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eve gizlice giren Ö.D. ve Y.D. bir adet kombiyi ticari araca yükleyerek kayıplara karıştı. Zanlıların kullandığı otomobili tespit eden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede Ö.D. ve Y.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen zanlılar, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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