Kombi hırsızlarını kamera görüntüleri ele verdi

Avcılar’da bir eve giren 2 kişi binlerce lira değerindeki kombiyi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Cihangir Mahallesi’ndeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan binaya akşam saatlerinde gelen B.D. (21) ve A.O.Ç. (25) adlı 2 kişi, apartman önünde bir süre çevre kontrolü yaptıktan sonra bina girişindeki daireye balkondan girdi. Hırsızlardan biri dışarıda gözcülük yaparken diğeri kimsenin olmadığı anda harekete geçerek içerideki kombiyi çaldı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları 4 Ocak’ta yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların, çaldıkları kombiyi bir inşaatta sakladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Polis, inşaata giderek şüphelilerin sakladığı kombiyi bulup sahibine teslim etti.

Polisteki sorguları tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

