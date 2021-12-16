Kombileri kısmanın zamanı geldi! Çok sıcak ortamlarda uyumanın birçok zararı bulunuyor…

Uykuya daldığınız andan itibaren vücut sıcaklığı yavaş yavaş azalmaya başlar. Böylece daha verimli bir uyku uyuyabilirsiniz. Ancak aşırı sıcak ortamda bulunduğunuz zaman verimli bir uykudan söz etmek pek mümkün olmayabiliyor. Böyle bir ortamda uyuduğunuz gecenin sabahında kendinizi yorgun ve gergin hissetmeniz kaçınılmaz bir hale geliyor. Ayrıca bu durum birçok sağlık problemine de sebep olabiliyor. Bu problemlerin neler olabileceğini merak ediyorsanız, işte detaylar!

CİLT KURULUĞUNA SEBEP OLUR

Aşırı sıcak bir ortamın nem seviyesi giderek azalacağından cildinizde kuruluk problemi yaşayabilirsiniz. Döküntü ve kaşıntılarla karşılaşabilir, cildinizin nem dengesinin bozulmasına sebep olabilirsiniz. Bunun sonucu olarak vücudunuzu nemlendirmek adına ekstra harcamalar yapmak durumunda kalabilir, en önemlisi ise tedavi gerektiren cilt problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIĞINIZI DÜŞÜRÜR

Sıcak havada nem azalacağı için bakterilerin üremesine ve daha uzun süre canlı kalmasına zemin hazırlayabilirsiniz. Bağışıklık sisteminin baş düşmanı olan bakteriler, bu durumu fırsat bilerek hastalanmanıza sebep olabilirler. Bunu önlemek adına oda nemlendirici ürünlerden faydalanabilir veya kaloriferin üstüne koyacağınız bir miktar su ile uyku esnasında odanın nem dengesini korumasına yardımcı olabilirsiniz.

GÖĞÜS VE KALP PROBLEMLERİ YAŞAMANIZA SEBEP OLUR

Fazla ısınan ortamda karbonmonoksit miktarı artacağı için nefes darlığı, çarpıntı, göğüs sıkışmaları gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle, kalp rahatsızlığınız varsa yüksek sıcaklıktaki ortamlarda uyumaktan kaçınmalısınız.

UYKUDAN ALDIĞINIZ VERİM AZALIR

Aşırı sıcak bir ortamda beyin kendini uykuya hazır hissetmeyeceği için uykuya dalma noktasında problemler yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, terleme ve kaşıntı gibi problemler ortaya çıkabileceğinden uyumak sizin için gittikçe zorlaşabilir. Derin bir uyku uyumakta zorlanacağınız için uykudan aldığınız verimde ciddi bir düşüş yaşayabilirsiniz.

