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Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

14.11.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış kombinlerinin en çarpıcı aksesuarları olan şapkalar bu kış da tahtını korumaya kararlı. Bazen oldukça sade bir kombine bile tarz bir görünüm katan modeller, zahmetsiz şıklığın anahtar parçası! Bu kışın trendleri arasında bulunan ve fark yaratan birbirinden şık şapka modellerini sizler için bir araya getirdik. İşte kombinlerinizi taçlandıracak, gören herkesin beğenisini kazanacak şapkalar!

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

Tarzınız ne olursa olsun mutlaka size yakışacak bir şapka mevcut. Yaklaşan kış günlerinde şıklığı ve konforuyla kombinlerinize eşlik edecek bir şapka arıyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden farklı modellerle geniş bir yelpazeye sahip olan parçalar, kombinlerinizi bir üste taşımak için sizi bekliyor. Eğer siz de "Şapkasız olmaz." diyenlerdenseniz listemizi inceleyerek stilinize en uygun modeli seçebilir, kombinlerinizle göz kamaştırabilirsiniz!

1. Pelüş şapkanın sıcaklığını yaşayın: Butikburuc Kadın Bej Peluş Şapka

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

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Sıcacık ve yumuşacık dokusuyla gün boyu çıkarmak istemeyeceğiniz Butikburuc Kadın Bej Peluş Şapka ile bu kışın parlayan yıldızı siz olabilirsiniz! Kış mevsiminde sıklıkla tercih edilen pelüş şapkalar, şıklığı kadar konforuyla da dikkat çekiyor. Pelüş kumaşın hafifliğini taşıyan parça, âdeta kafanızda şapka olduğunu bile unutturabilir. Bej rengi ile kış kombinlerinizi aydınlatacak ürün, hemen her kıyafetinize uyum sağlar.

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2. Pilot şapka ile bu kış soğuk geçmeyecek: Mumcu's Leather Deri Kürklü Unisex Pilot Şapkası

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

Hem kadınların hem erkeklerin kullanabileceği bir modelle karşınızdayız. Mumcu's Leather Deri Kürklü Unisex Pilot Şapkası, soğuk kış aylarında üst düzey koruma sağlar. Özellikle kayak yapanların ilk tercihlerinden biri olan model, kış mevsiminin vazgeçilmez parçası olur. İç materyali hakiki koyun kürkünden, dış kısmı ise gerçek koyun derisinden üretilen ürün; el işçiliği ile hazırlanır. Zorlu kış mevsimini keyifli hâle getirecek şapka, sizi bekliyor!

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3. Fötr şapkaları seven kadınlara: Hat Factory İstanbul Klasik Kovboy Fötr Şapka

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

Fötr şapka ile kış şıklığınızı tamamlamak ister misiniz? Hat Factory İstanbul Klasik Kovboy Fötr Şapka ile bu kış gözler sizin üzerinizde olacak! Şık görünümüyle dikkat çeken model, stilinize zengin bir dokunuş yapar. Dilediğiniz zaman şapkayı arkaya doğru sarkıtabilir, tarzınıza farklı bir hava katabilirsiniz. Dış materyali keçe kumaştan, iç kısmı ise akrilik malzemeden üretilen ürün; sıcak tutar ve kolay deforme olmaz.

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4. Kasket şapka ile tarzınıza hava katın: Bay Şapkacı Kışlık Erkek Peaky Blinders İngiliz Driver Kasket

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

Kış kombinlerinize son dokunuşu yapacak bir model var sırada! Bay Şapkacı Kışlık Erkek Peaky Blinders İngiliz Driver Kasket, stil sahibi beylerin dolabında mutlaka bulunması gereken bir parça. Her tarza uyum sağlayacak model, zahmetsiz şıklığın yardımcısı olur. Arka kısmı lastikli olarak tasarlandığı için hemen her kafa ölçüsüne uyum sağlar. Yünlü materyalden üretilen şapka, konforlu bir kış geçirmenizi sağlayacak!

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5. Leopar desenin çekiciliğini kombinlerinize taşıyın: Butikburuc Kadın Leopar Kürklü Kep Şapka

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

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Listemizde modanın vazgeçilmezi leopar desenlere yer vermemek haksızlık olurdu! Butikburuc Kadın Leopar Kürklü Kep Şapka, şıklığınızı iddialı şekilde tamamlar. Kış kombinlerinizi kep ile süslemek istiyorsanız model, doğru seçim olabilir. Şapkanın arka kısmında bulunan ayarlanabilir detayı sayesinde bedeninize en uygun ölçüyü bulabilirsiniz. Leopar desenin çekiciliğini yaşatacak şapka, şık stillere imza atacak!

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6. Kalpak şapka modellerini sevenlere: Sevaradekor Kadın Kalpak Kürk Şapka

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

Soğuk kış günlerinde sizi ısıtacak ve tarzınızla fark yaratmanıza yardım edecek Sevaradekor Kadın Kalpak Kürk Şapka, oldukça şık bir görünüm sergiler. Benzersiz tasarımıyla dikkat çeken model, kış kombinlerinizin en çarpıcı aksesuarı olabilir! Kanserojen madde içermeyen ürün, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen materyallerle hazırlanır. Makinede 30 derecelik ısıda veya elde yıkama programında yıkayabileceğiniz parça, kış kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak!

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7. Kep şapkaları seven beylere: Pozze Desenli Kışlık Kep Şapka

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

Modayı yakından takip eden beyler, kep şapkalarınız hazır mı? Pozze Desenli Kışlık Kep Şapka, bu kış favoriniz olmaya kararlı! Kombinlerinde fazla aksesuar kullanmayan beylerin bile ilgisini çekecek model, vitrinlerdeki yerini aldı bile. Kaşe kumaşı sayesinde sizi sıcak tutmayı hedefleyen şapka, aynı zamanda tarzınızı da öne çıkarır. Arkada yer alan cırt sayesinde hemen herkese uyum sağlayan model, daima gözdeniz olacak!

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8. Ressam şapka modeline ne dersiniz? Elif İç Giyim Kadın Zincirli Kaşe Ressam Şapka

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

Kış stilinizi kusursuz bir şekilde destekleyecek ressam şapkaya ne dersiniz? Elif İç Giyim Kadın Zincirli Kaşe Ressam Şapka çok şık bir görünüme sahip, değil mi? Pembe rengin şeker etkisini taşıyan parça, girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerine çeker! Kaşe kumaştan hazırlanan ürün, su tutmayan yapısıyla yağışlı havalarda konfor sağlar. Toplamda dokuz renk seçeneği sunan modelin tarzınıza uygun rengini seçmeye ne dersiniz?

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9. Kulaklıklı şapka bu kış çok işinize yarayacak: Varetta Erkek Kasket Kaşmir Yünlü Açık Kahve Kışlık Kulaklı Şapka

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

Hem kafanızı hem kulağınızı koruyacak bir model var sırada. Varetta Erkek Kasket Kaşmir Yünlü Açık Kahve Kışlık Kulaklı Şapka, kış şıklığını garantiler. Katlanabilir özelliği olan model, cepte ve çantada rahatlıkla taşınabilir. Hava şartlarına göre iki türlü kullanabileceğiniz parçayı ister kulaklıklı olarak ister kulaklık kısımlarını içe katlayarak kullanabilirsiniz. Kaşmir kumaşıyla soğuk kış günlerine damgasını vuracak model, keşfedilmeyi bekliyor!

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10. Daha sıcak bir kış için: Yase Butik Kadın Gri Pelüş Bere

Kombinlerinize eşlik edecek ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak kışlık şapka modelleri

Pelüş şapkaların dokusunu ve konforunu bilirsiniz. Sıcacık geçecek bir kış için Yase Butik Kadın Gri Pelüş Bere, çok şık bir alternatif olabilir. Kafanızı ve kulaklarınızı sarıp sarmalayacak şirin model, her kombine uyum sağlar. Tarz duruşuyla şıklığınızı garantileyecek parça, en kötü hava koşullarında bile güzelliğinizi korur. Beş farklı renk seçeneği sunan model, denemeye değer!

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