HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kombiye sıkışan sokak kedisi ekipler tarafından böyle kurtarıldı

Kombiye sıkışan sokak kedisi ekipler tarafından böyle kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy’de bir dairenin kombisinin içine giren kedi kombiye sıkıştı. Uzun uğraşlar sonunda çıkarılan kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Nurçin Sokak üzerinde bulunan bir dairede yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, dün 16.30 sıralarında pencereden eve giren yavru sokak kedisi mutfakta bulunan doğalgaz kombisinin içine sıkıştı. Kombiden ses gelmesi üzerine evde yaşayanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine daireye gelen ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiyenin çalışmaları üzerine yavru sokak kedisi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kontrolleri yapılan sokak kedisi daha sonra doğal ortamına salındı.

O anlar ise evde yaşayanların cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
'Dünyanın en büyük kahve resmi' rekorlar kitabına girdi'Dünyanın en büyük kahve resmi' rekorlar kitabına girdi
Türkiye'de üretilecek!Türkiye'de üretilecek!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri
'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Diğer Haberler
'Dünyanın en büyük kahve resmi' rekorlar kitabına girdi
'Dünyanın en büyük kahve resmi' rekorlar kitabına girdi
Acemi hırsız adını ve adresini bıraktı kıskıvrak yakalandı
Acemi hırsız adını ve adresini bıraktı kıskıvrak yakalandı
Genç kızın katil balinayla ilişkisi eğlenceli anlara sahne oldu
Katil balinanın verdiği tepkiler şaşırttı
Şanlıurfa’da bin 350 yıllık zeytin ağacı bulundu
Şanlıurfa'da bulundu! Tam bin 350 yıllık
Esenyurt'ta şoke eden olay! Hırsızlar kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Hırsızlardan vatandaşları şoke eden hareket! İşte o anlar
Düzce'de uygulama yapan polisi gören sürücüler böyle kaçtı
Onları gören böyle kaçtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.