HABER

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, para karşılığı insanlara emekli olabilmeleri için sahte engelli raporu hazırlayan çete, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin operasyonuyla çökertildi.

Eskişehir’de, para karşılığı insanlara emekli olabilmeleri için sahte engelli raporu hazırlayan çete, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Gerçekleştirilen operasyonda, 5’i aracı olmak üzere toplam 67 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğünce haksız yere vergi indirimi, malulen emeklilik ve engelli vatandaşlara yönelik diğer ayrıcalıklardan yararlanmak amacı ile usulsüz veya sahte heyet raporları alarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Elazığ, İzmir, Kütahya ve Şanlıurfa illerinde 67 şüpheli hakkında ’Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık ve Haksız Kazanç Sağlama suçlarından operasyon yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve vatandaşlar tarafından yapılan ihbarların değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 5 şüpheli şahsın evlerinde yapılan aralamalarda başka şahıslara ait olduğu tespit edilen heyet raporlarına ve şüphelilerin dijital materyalleri ele geçirildi. 59 şüpheli hakkında işlem yapıldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan para karşılığı aracılık ve iş takibi yapan 5 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, firari 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devem etmektedir.

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı

KOM’dan dev operasyon: 67 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.