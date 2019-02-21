HABER

KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Bursa’da kaçak ürün sattıkları tespit edilen iş yerleri ve şahıslara yönelik ayrı ayrı operasyon düzenledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Bursa’da kaçak ürün sattıkları tespit edilen iş yerleri ve şahıslara yönelik ayrı ayrı operasyon düzenledi. 3 ayrı operasyonda toplamda 157 bin lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve ilçelerinde kaçak ürün satışı yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıs ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Karacabey ilçesinde R.Ş. isimli şahsa ait depodan 118 bin lira değerinde 2 bin 952 şişe kaçak şarap, Bursa merkezde K.A. isimli şahsa ait 14 bin lira değerinde bin 750 paket kaçak sigara, yabancı uyruklu A.A. isimli şahsın üzerinden de 25 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi. Toplamda 157 bin liralık kaçak ürün ele geçiren ekipler şahıslar hakkında gerekli işlemleri yaparak malzemelere el koydu.

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldıAvlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı
İmam ve eşi, ahırda ayakları bağlı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulunduİmam ve eşi, ahırda ayakları bağlı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ardeşen’de korkunç olay!

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.