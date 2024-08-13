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  4. Komedi filmlerini aratmayan olay! Savunması akıllara zarar: ‘Tedavi amaçlı, oksijen veriyor’’

Komedi filmlerini aratmayan olay! Savunması akıllara zarar: ‘Tedavi amaçlı, oksijen veriyor’’

13.08.2024 17:44
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Aydın’ın evinde boyları 5 metreyi bulan 35 kök Hint keneviri ve 2 çuval yaklaşık 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirilen şüphelinin savunması komedi filmlerini aratmadı. Babasının mide kanseri olduğunu ve tedavi amaçlı yetiştirdiğini belirten şüpheli, ‘’Oksijen veriyor’’ diyerek kendini savundu.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Sandıklı Mahallesinde bulunan bir eve İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

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34 yaşındaki şüpheli Ş. A’nın evinde ve bahçesinde yapılan çalışmalar sonucunda boyları 5 metreyi bulan 35 kök Hint keneviri ve 2 çuval yaklaşık 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirdi.

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“BABAM MİDE KANSERİ, TEDAVİ AMAÇLI BEN DİKTİM’’

Gözaltına alınan şüpheli Ş.A savunmasında kenevirleri kendinin ektiğini söyleyerek, “Bunları tedavi amaçlı yapmıştım. Bunları ben diktim. Babam mide kanseri. Ben bunların internetten tedavisini duymuştum. O yüzden bunları diktim. Uyuşturucum hiçbir şeyim yok. Sadece tedavi amaçlı. Oksijen veriyor. Yağı sıkılıyormuş” dedi.

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Polis ve jandarma ekipleri, Hint kenevirlerini kökünden sökerek götürdü. Gözaltına alınan Ş.A. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanma kararı verdi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kenevir Aydın
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