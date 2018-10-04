HABER

"Komedi filmlerinin kalitesinden o kadar memnun değilim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:53 | Son Güncelleme

Sinemada 20'nci yılını kutlayan Cem Yılmaz: - "Komedi filmlerinin kalitesinden o kadar memnun değilim, içerikle ilgili bir derdimiz var" - "Bütün filmlerimi çok seviyorum, hepsi çocuğum gibi. Filmci olmaktan mutluyum" - "Stand up gösterileri için sahneye çıkmayı özlemişim. Mart ayından itibaren sahneye çıkmaya başlayacağım. Artık zamanı geldi"

Sinemada 20'nci yılını kutlayan Cem Yılmaz, "Komedi filmlerinin kalitesinden o kadar memnun değilim, içerikle ilgili bir derdimiz var." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı ve Türk sinemasının üç önemli ismi Şener Şen, Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz'ı aynı yapımda buluşturan "Av Mevsimi" filminin özel gösterimi yapıldı.

Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndaki gösterimin ardından, yazar Yekta Koparan'ın moderatörlüğünde, Cem Yılmaz ve yönetmen Ömer Vargı söyleşiye katıldı. Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli ile bazı sanatçılar da programı izledi.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan Yılmaz, 20 yaşında olan "Her şey çok güzel olacak" filminin birçok repliğinin hala hatırlanmasının güzel olduğunu, Türk sinema tarihinin ana şemsiyesi altında anılmanın güzel duygu olduğunu belirtti.

"Her şey çok güzel olacak" filminin yönetmeni Ömer Vargı'nın kendilerine çok inisiyatif kullanma imkanı verdiğini ifade eden Yılmaz, sinemada farklı türler yazmak, oynamak ve çekmek istediğini vurguladı. Herkesin sektörden para kazandığını aktaran Yılmaz, her zaman çalıştığı arkadaşlarıyla güzel ilişkileri olduğunu ifade etti.

Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren ve alkışlarla konuşması zaman zaman kesilen Yılmaz, "Her şey çok güzel olacak filminin çekimleri sırasında, verilen dinlenme aralarında üzerimize takılan mikrofonların açık olduğunu bilmiyoruz. Karavanda, yönetmeni eleştiriyoruz. Ömer abi de bizi dinliyormuş. Unutamadığım bir anım." diye konuştu.

- "Komedi filmlerinin kalitesinden o kadar memnun değilim"

"Her şey çok güzel olacak" filminin devamını çekeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Stand up gösterileri için sahneye çıkmayı özlemişim. Mart ayından itibaren, sahneye çıkmaya başlayacağım. Artık zamanı geldi. Gösterimin adı, CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus. Seyirci bunu hak ediyor." diye konuştu.

Yılmaz, "Sanat hayatınız boyunca en özel filminiz hangisiydi?" yönündeki soruyu "Bütün filmlerimi çok seviyorum, hepsi çocuğum gibi. Filmci olmaktan mutluyum. Sinema pahalı bir iş." diye yanıtladı.

Yılmaz, çalışmanın, genç yaştan itibaren mücadelenin içinde olmanın önemli olduğunu vurgulayarak "Acılarla, tırnaklarımla kazıyarak geldim." dedi.

Kendisini de güldüren komedyenler olduğuna değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sizin güldüğünüz bir sürü insana ben de gülüyorum ama film üzerine konuştuğumuzda komedi filmlerinin kalitesinden o kadar memnun değilim, içerikle ilgili bir derdimiz var. Kendimi, sinemada sadece güldüren bir adam olarak kodlamadığımı ispatladığımı düşünüyorum ama ısrarla anlamamaya çalışan bir kalabalık var. 'Abi filminiz hiç komik değildi.' diyenlerle başım hayli belaya girecek, ocak ayında (Karakomik Filmler) gösterime girdiğinde. Ocak ayında vizyona girecek 'Karakomik' filmi için çok heyecanlıyım. Set biteli 3-4 gün oluyor. Beni seven, sinemamı beğenen insanlar için iki farklı türde 60 dakikalık orta metrajda iki öyküyü tek seansta izleyeceğiz."

Yılmaz, işin emektarlarından Şener Şen ile oynamanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

PARTNERSeksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...Seksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...
Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştüBatman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
55. Uluslararası Antalya Film Festivali Antalya Cem Yılmaz gösteri

En Çok Okunan Haberler

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

İçtüzükte değişiklik teklifi kabul edildi

İçtüzükte değişiklik teklifi kabul edildi

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.