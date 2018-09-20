Komedi filmlerinin unutulmaz yönetmeni: Ertem Eğilmez

Yönetmen olarak güldürü niteliğinde birçok komedi türündeki filme imza atan Eğilmez, 1965 yılında "Senede Bir Gün" adlı romanı, 1968'de "Nilgün" adlı roman ile "İngiliz Kemal"i ve 1970'de "Küçük Hanımefendi" gibi birçok romanı sinemaya aktardı.

Sinema hayatına 1961 yılında "Efe" adlı şirketi kurarak adım atan Eğilmez, aynı yıl "Yaman Gazeteci" adlı filmle yapımcılığa başladı. Eğilmez, 1964'te Nahit Ataman ile birlikte "Arzu Film" şirketini kurduktan sonra "Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi" adlı filmle yönetmenlik serüveninin başlangıcını yaptı.

Bir süre Arif Bolat kitabevinde çalışan Eğilmez, 1954 yılında Refik Erduran ile birlikte Çağlayan Yayınevi'ni kurdu. Aynı yıl Erduran'ın yanı sıra Haldun Sel ile "Tef" adlı bir mizah dergisi çıkaran usta yönetmenin ilerleyen dönemlerde hazırladığı cep kitapları büyük ilgi gördü.

İlk olarak çektiği "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminin ilgi görmesinin ardından Eğilmez'in çektiği "Hababam Sınıfı Uyanıyor" adlı yapım, 1976'da vizyona girdi. Daha sonra Eğilmez, 1977'de "Hababam Sınıfı Tatilde"yi, 1981'de ise "Hababam Sınıfı Güle Güle"yi seyircilerle buluşturdu. Aynı zamanda 1981 yılında Hababam Sınıfı'nı müzikal tiyatro oyunu haline de getirdi.

Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi oyuncuların Türk sinemasında varlık göstermesine öncülük eden ünlü yönetmen, 1975 yılında Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı "Hababam Sınıfı" romanını beyaz perdeye aktardı.

Geniş izleyici kitlesinin beğenisini kazanan Türkan Şoray, Selda Alkor, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit gibi star oyuncuların yer aldığı popüler aşk türündeki filmlerin yönetmeni Eğilmez, 1966 yılında çektiği "Bir Millet Uyanıyor" adlı filmle, "1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali"nde "En İyi Tarihsel Film" ödülüne değer görüldü.

Yönetmenlik hayatında Türk sinemasındaki değişimleri takip ederek, bu değişimlere göre sanat hayatında kendini yenileyen Ertem Eğilmez, 1980-1981 sezonunda "Kanlı Nigar" adlı müzikli oyunu sahneledi.

Eğilmez, bir süre uzak kaldığı sinemaya ise 1984'te "Namuslu" adlı filmle geri döndü. Çektiği "Namuslu" ve "Banker Bilo" filmleriyle, Türkiye'nin temel sorunlarını kendi mizah anlayışıyla ele aldı. Son olarak 1988 yılında yönettiği "Arabesk" adlı filmi ise gişede büyük bir başarı elde etti.

Meslek hayatı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını gerçekleştiren Eğilmez, 21 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da 60 yaşında vefat etti.

Ertem Eğilmez'in yönettiği bazı filmler ise şöyle:

"Aşık Oldum" (1985), "Erkek Güzeli Sefil Bilo" (1979), "Gülen Gözler" (1977), "Şabanoğlu Şaban" (1977), "Süt Kardeşler" (1976), "Salak Milyoner" (1974), "Köyden İndim Şehire" (1974), "Mavi Boncuk" (1974), "Oh Olsun" (1973) , Yalancı Yarim" (1973), "Beyoğlu Güzeli" (1971), "Sevemez Kimse Seni"(1968), "Helal Adanalı Celal" (1965)

