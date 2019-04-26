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Komedyen başkandan ilk tatil Türkiye’ye

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Yakın bir zamanda Ukrayna’nın devlet başkanlığı koltuğuna oturacak olan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, çocuklarıyla beraber Türkiye’ye geldiğini duyurdu.Bodrum’da her yıl bir otelde düzenlenen eğlence festivaline çocuklarıyla beraber gelen Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Açık olma konusunda anlaşmıştık.

Yakın bir zamanda Ukrayna’nın devlet başkanlığı koltuğuna oturacak olan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, çocuklarıyla beraber Türkiye’ye geldiğini duyurdu.
Bodrum’da her yıl bir otelde düzenlenen eğlence festivaline çocuklarıyla beraber gelen Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Açık olma konusunda anlaşmıştık. Çocuklarımı her yıl düzenlenen eğlence festivaline getirdim. Seçim çalışmalarını yürüttüğümüz şu dört aylık süreçten sonra ilk tatilim. Kendim iki gün kalıp döneceğim. Herkese güneşli günler, sağlık ve güzel bir tatil diliyorum” ifadelerini kullandı.
Vladimir Zelenskiy, 21 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden, rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya 9 milyon oy fark atarak yüzde 73’lük oy oranı ile seçimleri kazanan taraf olmuştu.

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