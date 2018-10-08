HABER

Komedyen Bülent Ceylan’a Alman Okuma Ödülü

08.10.2018 22:53 | Son Güncelleme

Almanya’nın tanınmış komedyenlerinden Türkiye kökenli Bülent Ceylan, çocukları okumaya özendirme çabaları nedeniyle Okuma Vakfı’nın 25 bin euro tutarındaki ödülüne layık görüldü.

Komedyen Bülent Ceylan’a Alman Okuma Ödülü

Türkiye kökenli Alman komedyen Bülent Ceylan, 2018 Alman Okuma Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü veren Okuma Vakfı’nın yöneticisi Jörg Haas, 42 yaşındaki Mannheimlı komedyenin yıllardır televizyon ve sahnede yaptığı şovlarla öğrencilere yönelik etkinliklerde okumayı özendirdiğini belirtti. Haas, Ceylan’ın ününün çocuklara okumayı sevdirmek ve eğitim alanındaki başarılarını artırmak konusunda "paha biçilemez bir anahtar” olduğunu vurguladı.

Almanya'da okuma keyfi ile yeteneğini teşvik etmek için 1988’de kurulan Okuma Vakfı'nın 25 bin euro tutarındaki ödülü 21 Kasım tarihinde Berlin'de Ceylan'a takdim edilecek.

2013 yılından bu yana Okuma Vakfı ve Commerzbank Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreni Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters himayesinde gerçekleştiriliyor. Commerzbank Vakfı Yönetim Kurulu'ndan Astrid Kießling-Taşkın, ilk kez kamusal alanda tanınan bir kişinin ödüllendirildiğini söyledi. Kießling-Taşkın ödülün, okumaya verdiği teşvik ve Almanya toplumunda uyumlu bir şekilde birlikte yaşama katkılarından dolayı Ceylan'a bir teşekkür niteliği taşıdığını belirtti.

Alman bir anne ile Türk bir babanın oğlu olan Bülent Ceylan, parodilerinde bu iki ulusun birbirlerine bakışlarını konu ediniyor. "Çocuklar İçin Bülent Ceylan” adlı vakfı ile çocukların teşviki ve eğitimi konusunda çalışmalar yapan kurumlara destek olan popüler komedyen, 2013 yılından bu yana da Okuma Vakfı'nın okuma elçisi olarak etkinliklere katılıyor.

epd/AÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlarBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlar
Bosna-Hersek’te Sandıktan Milliyetçi Partiler Çıktı Bosna-Hersek’te Sandıktan Milliyetçi Partiler Çıktı 
Romanya’da eşcinsel evlilikleri zorlaştıran referandum geçersizRomanya’da eşcinsel evlilikleri zorlaştıran referandum geçersiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.