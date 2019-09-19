HABER

Komedyen Sefa Doğanay'a hakaret davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

Doğanay'a tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen şüphelinin yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Komedyen Sefa Doğanay'a tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen şüphelinin yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık K.D. savunmasında yüksek lisans mezunu bir öğretmen olduğunu, haberler çıktığında rahatsızlanarak bir hafta hastanede yattığını ifade etti.

K.D. "Ben ilk önce bir eğitimci ve psikolog olarak konuşmak istiyorum. 2017'de sosyal medyada gördüm kendisini. Kendisiyle tanışmak, arkadaş olmak istedim. Bir arkadaşı adresini sosyal medyadan paylaşmıştı oradan biliyordum. Daire numarasını bilmediğim için sitenin ismini yazmıştım. Postayı gönderdikten sonra beni sosyal medyadan engelledi. Sonra sıkıntı ne bilmek istedim. Sonra sosyal medyadaki hesabımdan kendisine mesaj attım. Hiçbir kötü niyetim yoktu. Hakaret yoktu. Engelledikten sonra iletişime geçmedim. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Sefa Doğanay da "Kendisi hakkında aile mahkemesi 3 kez koruma kararı verdi. Bana mesajlar göndermiştir. Farklı hesaplardan eylemlerine devam etmektedir. Geçen haftaya kadar bana başka hesaplardan mesaj atıyordu. Beni taciz ve takip etmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Şüpheli K.D. hakkında "hakaret", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Türkiye büyük kedilerine isim verdiTürkiye büyük kedilerine isim verdi
Emine Bulut adına kütüphane kurduEmine Bulut adına kütüphane kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HAKARET Sefa Doğanay

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Kendisini böyle savundu: Annesini de delik deşik ederdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.