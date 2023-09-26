KOMEK BAŞVURU 2023: KOMEK kayıtları ne zaman, nasıl başvurulur? Konya kurs kayıt ekranı

KOMEK kurs kaydının nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. KOMEK kurs kaydı başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Başvuru süresi 26 Eylül itibarıyla başladı. İşte KOMEK kurs kaydı ekranı ve detaylar...

KOMEK KURS KAYDI NASIL YAPILIR, NEREDEN BAŞVURULUR?

KOMEK kurs kaydı online olarak yapılmaktadır.

26 Eylül itibariyle başlayan KOMEK kurslarına yoğun ilgi olduğu için kısa aralıklarla kayıt ekranında sıkıntı yaşanabildiği gözlemleniyor.

KOMEK KURSLARINDAKİ BRANŞLAR

Model Uçak (ATA) Yapımı,

Elde Maraş İşi,

Rusça, Seramik,

Çini İşlemeciliği,

Java ile Programlama,

Kısa Film Yapımı,

Kaligrafi,

Minyatür Sanatı,

Bisiklet Kullanma Eğitimi,

Ses Eğitimi,

İlmihal

Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlardan bazıları ise şu şekilde: