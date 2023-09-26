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KOMEK BAŞVURU 2023: KOMEK kayıtları ne zaman, nasıl başvurulur? Konya kurs kayıt ekranı

26.09.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOMEK Konya kurs kayıtları için başvuru alımı başladı. Eğitimler yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Başvurular online olarak kurumun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, KOMEK kayıtları ne zaman, nasıl başvurulur? İşte KOMEK kurs kayıt ekranı...

KOMEK BAŞVURU 2023: KOMEK kayıtları ne zaman, nasıl başvurulur? Konya kurs kayıt ekranı

KOMEK kurs kaydının nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. KOMEK kurs kaydı başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Başvuru süresi 26 Eylül itibarıyla başladı. İşte KOMEK kurs kaydı ekranı ve detaylar...

KOMEK KURS KAYDI NASIL YAPILIR, NEREDEN BAŞVURULUR?

KOMEK kurs kaydı online olarak yapılmaktadır.

26 Eylül itibariyle başlayan KOMEK kurslarına yoğun ilgi olduğu için kısa aralıklarla kayıt ekranında sıkıntı yaşanabildiği gözlemleniyor.

KOMEK KURS KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

KOMEK KURSLARINDAKİ BRANŞLAR

  • Model Uçak (ATA) Yapımı,

  • Elde Maraş İşi,

  • Rusça, Seramik,

  • Çini İşlemeciliği,

  • Java ile Programlama,

  • Kısa Film Yapımı,

  • Kaligrafi,

  • Minyatür Sanatı,

  • Bisiklet Kullanma Eğitimi,

  • Ses Eğitimi,

  • İlmihal

Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlardan bazıları ise şu şekilde:

  • Ahşap Tasarım ve Modelleme,

  • Vantrolog,

  • Türk Halk Oyunları,

  • Kangoo Jumps,

  • Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi,

  • Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç,

  • Reformer Pilates,

  • Spinning,

  • Depreme Hazırlık ve Okuma

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Konya komek başvuru kurs

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