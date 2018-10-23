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Komel, IKBY seçim komisyonunu kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 20:34 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki 30 Eylül milletvekili seçimlerinde 7 milletvekili çıkaran İslami Toplum Partisi (Komel), talep ve itirazları göz önünde bulundurulmadan nihai sonuçları açıklayan Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunu kınadı

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Toplum Partisi (Komel), taleplerini dikkate almadan nihai sonuçlarını açıklayan seçim komisyonunu kınadı.

Komel politbüro üyeleri, partinin Süleymaniye'deki merkezinde Ali Bapir'in başkanlığında IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından kısa bir süre önce açıklanan nihai seçim sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geldi.

Toplantı sonrası Komel tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) seçimlere hile ve şaibe karıştırdığı iddiası yinelendi.

Açıklamada, seçim komisyonunun taleplerine ve itirazlarına kulak vermeden sonuçları açıklaması da kınandı.

Komel'in muhtemel bir koalisyon hükümetine katılıp katılmayacağına ilişkin de vakti geldiği zaman karar verileceği belirtildi.

IKBY'de 30 Eylül milletvekili seçimlerinin sonucu önceki gün açıklandıktan sonra, Yeni Nesil Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Goran (Değişim) Hareketi, sonuçları reddetmişti.

Katılımın yüzde 57'de kaldığı seçimin sonuçlarını KDP ve KYB'nin 5 üyesi imzalamış, Goran, Yekgirtu, Komel ve Yeni Nesil'in oluşturduğu 4 üye ise onaylamamıştı. Ancak sonuçların onaylanması için 5 imza yeterli.

Genel seçimlerde, KDP 45, KYB, 21, Goran 12, Yeni Nesil 8, Komel 7, Yekgirtu'nun, Kürdistan İslami Hareketi (Bizotnava) ile kurduğu Islaha Doğru Koalisyonu 5, 3 partiden oluşan Modern Liste ve Özgürlük Listesi de 1'er milletvekili çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
IKBY ırak Komel

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