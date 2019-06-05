HABER

KOMER'in ayağa kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:38 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, borçlarını tahsil etmek isteyen alacaklıların haciz işlemleri başlattığı Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin (KOMER) yeniden Türk turizmine kazandırılması için sosyal medyada 'Kongre turizminin merkezi Kuşadası olsun' sloganı ile kampanya başlatıldı.

KOMER'in ayağa kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, borçlarını tahsil etmek isteyen alacaklıların haciz işlemleri başlattığı Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin (KOMER) yeniden Türk turizmine kazandırılması için sosyal medyada 'Kongre turizminin merkezi Kuşadası olsun' sloganı ile kampanya başlatıldı.
Temeli 2005 yılında atılan ve 120 milyon dolar harcanarak tamamlanan, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in en büyük, Avrupa'nın 3'üncü büyük kongre merkezi KOMER'in açılışı 2013 yılının Ekim ayında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açıldıktan sonra işletmesinde sıkıntılar yaşanan kongre merkezi, borçları ödenmediği için alacaklıların icra takipleriyle sıkıntılı bir sürece girdi. Alacaklıların icra işlemleri için kapısına dayandığı KOMER için ilk olarak Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan devreye girdi. Akdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bir yazı göndererek, merkezin işletilmesi için öneri götürdü. Akdoğan, geçen mart ayında, "KOMER bölgemizin ve çevresinin büyük ölçüde ihtiyacını karşılayacak ve ilçemizde turizmin 12 aya yayılmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. Büyük ortağı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkezi Müdürlüğü (DÖSİM), Aydın Valiliği, özel şirketlerin yanında odamızın da küçük oranda hissesi vardır. KOMER, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştirak şirketi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ya da uygun görülecek başka bir şirket bünyesinde profesyonelce işletilmesi halinde hem bölgemize, hem de TOBB'a değer katacaktır" diyerek destek istedi.
'KONGRE TURİZMİNİN MERKEZİ KUŞADASI OLSUN'
Ancak geçen sürede alacaklılar, merkezde haciz işlemi yapmaya başlayınca KUTO Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler kurulları harekete geçti. Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden başlatılan kampanya ve oluşturulan gruplarda 'Kongre turizminin merkezi Kuşadası olsun' sloganı kullanıldı. Kuşadası'nın kongre turizminin merkezi olması halinde ilçe ekonomisinin gelişip büyüyeceğine dikkat çekilerek, tüm ilçe halkının desteği istendi. Ramazan Bayramı öncesi başlatılan kampanya ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulları olarak, atıl durumda bekleyen yaklaşık 500 milyon TL'lik bir yatırım olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi'ni canlandırarak, ilçe ekonomisine kazandırmak amacı ile bu platformu kurduk. Kuşadası Efes Kongre Merkezi, açıldığından bu güne zayıf organizasyonlar dışında çok aktif çalışamamıştır. Bu konu ile ilgili farkındalık yaratmak amacı ve bilgilendirmek için Kuşadası halkının desteğine ihtiyacımız vardır. En az Kuşadası Limanı kadar önem taşıyan KOMER, yeniden Kuşadası'na kazandırılmalıdır" denildi.
Bayram tatili sonrası kampanyanın genişletilerek, amacına ulaşması için profesyonel bir yol haritası hazırlanacağı belirtildi.
KUŞADASI EFES KONGRE MERKEZİ'NDE NELER VAR?
Kongre turizmine yeni bir soluk getirmesi hedefiyle yapılan, 43 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük kongre merkezi olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde; 2 bin 690 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, 45 ile 800 kişi kapasiteye sahip toplam 33 komite ve küçük toplantı odası yer alıyor. KOMER'de ayrıca 400'er metrekarelik 2 restoran, 7 bin metrekarelik sergi alanı da biliniyor. 6 bin metrekarelik terasta aynı anda 5 bin kişiye yemek organizasyonu yapılabiliyor. Efes Kongre Merkezi'nin büyük hissedarı TÜRSAB, yüzde 43 paya sahip. DÖSİM'in yüzde 33, Aydın Valiliği'nin yüzde 5'lik payla ortak olduğu KOMER'in diğer ortaklarını ise Kuşadası Belediyesi, KUTO ve turizmciler oluşturuyor.

FOTOĞRAFLI

KOMER'in ayağa kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlatıldıKOMER'in ayağa kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlatıldıKOMER'in ayağa kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlatıldıKOMER'in ayağa kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
6 bin nüfuslu Amasra’ya 50 bin kişi geldi6 bin nüfuslu Amasra’ya 50 bin kişi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.