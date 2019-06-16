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Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 05:37 | Son Güncelleme

Her yıl Haziran ayının 3. pazar günü kutlanan Babalar günü için vakit geldi. Pek çok özel günde olduğu gibi bunda da hediyelerle birlikte kutlama mesajları gönderilecek ve paylaşılacak. Bu sene Babalar Günü mesajı paylaşacaksınız ama farklı bir şey yapmak isterseniz komik Babalar Günü mesajları listemiz tam size göre. İşte babanızı gülümsetecek, güldürecek eğlenceli ya da komik Babalar günü mesajları...

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Yılın Babalar için özel günü geldi. Bugün Babalar günü için babanıza onu gülümsetecek hoş bir sürpriz yapmaya ne dersiniz. Pek çok kişi bugün Facebook, Twitter, Instagram vb.de Babalar günü mesajı paylaşacak veya babasına bir mesaj gönderecek ve bunların çoğu duygusal içerikli olacak. Siz farklı bir şey yapın ve babanızla komik bir babalar günü mesajı paylaşın. Şaka, espri seven bir babanız varsa onu güldürecek bir mesajı sizin için derlediğimiz komik babalar günü mesajları listemizden bulabilirsiniz.

KOMİK BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Prens olmam için prensese ihtiyacım yok benim BABAM zaten KRAL. Babalar günün kutlu olsun.

Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun!

Kalemizin kralı, Babalar Günün kutlu olsun!

Baba; Demiradam kadar zeki, Hulk kadar güçlü, Süpermen kadar hızlı ve Batman kadar cesursun. Sen benim sen sevdiğim süper kahramansın.

Annemin akrabalarının ne dediği önemli değil, en iyi baba sensin.

Büyümüş olabilirim ama bu harçlığa hayır diyeceğim anlamına gelmiyor. Babalar Günün kutlu olsun babacağım.

Babalar günün kutlu olsun baba, senin gibisi yok. Özellikle de annemin “hayır” dediklerine senin “evet” dediğin zamanlarda...

Baba, bana bildiğim her şeyi sen öğrettin. Pek bir şey bildiğim söylenemez ama olsun Babalar Günün kutlu olsun.

Babalar günün kutlu olsun babacığım. Seni hiçbir şeye değişmem. Tabii henüz bir şey teklif eden olmadı...

Bu Babalar Günü, baba olmadan önceki günlerin kadar mutlu olsun.

Kardeşimle kavga ederken hep beni desteklediğin için teşekkür ederim baba. Babalar Günün kutlu olsun!

Tüm komik babaların babalar günü kutlu olsun… Diğerleri anlamaz zaten…

Mynet.com ailesi olarak tüm babaların, Babalar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız.

Playstation ve televizyon almak adına çok çalıştığın için çok teşekkürler babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar günün kutlu olsun baba! En meşru çocuğundan sevgiler...

Ben büyüdükçe sen daha akıllanıyorsun. Babalar günün kutlu olsun.

Babacığım, benim için hep bir baba gibi oldun. Babalar günün kutlu ve mutlu olsun.

Babalar Gününde keşke yanında olabilseydim babacım ama bir de işin iyi tarafından bak. En azından başını dinleyebilirsin.

Baba, sana söz veriyorum; bir gün sana, benim seni uğraştırdığım kadar beni uğraştıracak torunlar vereceğim. Babalar günün kutlu olsun.

DNA’nı bana aktardığın için teşekkür ederim babacığım. İkimiz de harikayız. Babalar Günün kutlu olsun.

Babacağım, bu seneki Babalar Günü hediyen, bir sene daha düğün parası hazırlamak zorunda olmaman.

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Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler
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