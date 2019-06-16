Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Yılın Babalar için özel günü geldi. Bugün Babalar günü için babanıza onu gülümsetecek hoş bir sürpriz yapmaya ne dersiniz. Pek çok kişi bugün Facebook, Twitter, Instagram vb.de Babalar günü mesajı paylaşacak veya babasına bir mesaj gönderecek ve bunların çoğu duygusal içerikli olacak. Siz farklı bir şey yapın ve babanızla komik bir babalar günü mesajı paylaşın. Şaka, espri seven bir babanız varsa onu güldürecek bir mesajı sizin için derlediğimiz komik babalar günü mesajları listemizden bulabilirsiniz.

KOMİK BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Prens olmam için prensese ihtiyacım yok benim BABAM zaten KRAL. Babalar günün kutlu olsun.

Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun!

Kalemizin kralı, Babalar Günün kutlu olsun!

Baba; Demiradam kadar zeki, Hulk kadar güçlü, Süpermen kadar hızlı ve Batman kadar cesursun. Sen benim sen sevdiğim süper kahramansın.

Annemin akrabalarının ne dediği önemli değil, en iyi baba sensin.

Büyümüş olabilirim ama bu harçlığa hayır diyeceğim anlamına gelmiyor. Babalar Günün kutlu olsun babacağım.