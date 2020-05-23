Komik bayram mesajları 2020: Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde her ne kadar Ramazan ayı geçtiğimiz yıllar gibi geçmedi ve Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı yüzünden evlerde olacağız. Bu zor şartlar altında komik bayram mesajları ile birazcık gülmek ve sıkıntılardan bir nebze uzaklaşmak bayramda iyi gelecektir. İşte yakınlarınızla paylaşmak için komik bayram mesajları...

KOMİK BAYRAM MESAJLARI

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

Tanrı’dan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi…

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Bunu yazan tosun okuyanın bayramı mübarek olsun.

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.