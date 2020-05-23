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Komik bayram mesajları 2020: Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 23:11 | Son Güncelleme

Ramazan ayının sonuna geldik. Bu sene Ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçti ve pek çok kişi için de bu yıl hiç de keyifli değil. Komik bayram mesajları ile şu Ramazan Bayramı’nda gülelim ve sıkıntılarımızdan biraz olsun uzaklaşalım. İşte yakınlarınız, sevdikleriniz, kankanız vb. için komik bayram mesajları...

Komik bayram mesajları 2020: Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde her ne kadar Ramazan ayı geçtiğimiz yıllar gibi geçmedi ve Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı yüzünden evlerde olacağız. Bu zor şartlar altında komik bayram mesajları ile birazcık gülmek ve sıkıntılardan bir nebze uzaklaşmak bayramda iyi gelecektir. İşte yakınlarınızla paylaşmak için komik bayram mesajları...

KOMİK BAYRAM MESAJLARI

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

Tanrı’dan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi…

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Bunu yazan tosun okuyanın bayramı mübarek olsun.

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.

İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.

Sağlık mutluluk dilerim. Tabii mutluluk herkese göre değişir. Seni mutlu eden her neyse onları dilerim. Yoksa başkalarını mutlu edecek şeylerden sana ne!? Ama sağlık öyle değil. Herkes için benzer anlamlar ifade eder. Daha neler diyebilirim ama, yer kalmadı.

Bayramınızı tevhid-i imaniye ve uhuvvet-i islamiyede ittifaken tevazul ve telaifle tebrik eder alem-i islama, malik-i islama ebediyen saadet niyaz ederim.

Sayın değerli, sağlam ciğeri, bazen üzüntülü, bazen kederli, su gibi akan, şimşek gibi çakan muhterem varlık, kalbimin en derin köşesinde, gülsuyu şişesinde saklamış olduğum selamlarımı sunar hürmetler ederken, evvela seni, beni, gemideki dümeni, tarladaki dikeni, dünyada olup biteni, gurbette hasret çekeni, baharı yazı, kemanı sazı, bahçedeki kazı, erkeği kızı, insandaki nazı, yaratan Allah’tan iyi olmanı diler bayramını kutlarım.

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