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Komik bayram mesajları: Kurban Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 22:59 | Son Güncelleme

Türkiye’de ve İslam aleminde Kurban bayramı vakti. 2019 yılının Kurban Bayramı'nda bazıları tatilde bazıları ise evde. Pek çok kişi de akraba ziyaretinde ve çevresine bayram mesajı göndermekle meşgul. Siz de yakınlarınıza Kurban bayramı mesajı göndermek ve bunu yaparken de onları güldürmek isterseniz sizin için derlediğimiz komik bayram mesajları...

Komik bayram mesajları: Kurban Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

2019 yılının Kurban Bayramı vakti geldi. Bugün Kurban kesilip de ibadetler yerine getirildikten sonra akraba ziyaretleri ve tebrik mesajları başlayacak. Yakınlara ve uzun süredir görüşülmeyen kişilere telefon açılacak veya bir bayram mesajı gönderilerek bayram kutlanacak. Biz de çevresine bayram mesajı göndermek isteyenlere yardımcı olacak bir liste hazırladık. Bu Kurban bayramı mesajları listesi özellikle yakınlarını güldürmek isteyenlere uygun. Komik bayram mesajları ile çevrenizdekilere esprili bir gönderimde bulunabilirsiniz.

KOMİK BAYRAM MESAJLARI

Danaya girdik biz sana gerek kalmadı.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Şu anda her 100 kişiden 35'i bayram namazı kılıyor, 10'u kurban kesiyor, 25'i el öpüyor, 15'i tatile gidiyor, 10'u yurt dışında, 4'ü uykuda, 1 tane saf da elinde telefon mesaj okuyor.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

Bir kez daha düşünün. Elinizi kana bulamayın. Bırakırsanız ecelimle de ölebilirim. İmza: Kurbanlık koyun.

Tanrı’dan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi…

Kurban alamadım diye üzülmeee! KURBAN yaz 05(KENDİ NUMARANIZI GİRİN) yolla ablanız size Kurban olsun…

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Küçük baş kesmek daha makbüldür. İmza: İnek oğlu inek….

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Sana kurban olurum diyenler bu bayram sizden bu kahramanlığı bekliyorum.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Bunu yazan tosun okuyanın bayramı mübarek olsun.

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.

Havai’de evin Miami’de yazlığın olsun salonunda plazman olsun, yanında sevdiklerin uzağında düşmanın olsun, dokunduğun gümüş tuttuğun altın olsun iyi bayramlar.

En iyi kurban 100 metre engelliyi en kısa zamanda aşan kurbandır.

İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.

Sağlık mutluluk dilerim. Tabii mutluluk herkese göre değişir. Seni mutlu eden her neyse onları dilerim. Yoksa başkalarını mutlu edecek şeylerden sana ne!? Ama sağlık öyle değil. Herkes için benzer anlamlar ifade eder. Daha neler diyebilirim ama, yer kalmadı.

Bayramınızı tevhid-i imaniye ve uhuvvet-i islamiyede ittifaken tevazul ve telaifle tebrik eder alem-i islama, malik-i islama ebediyen saadet niyaz ederim.

Sayın değerli, sağlam ciğeri, bazen üzüntülü, bazen kederli, su gibi akan, şimşek gibi çakan muhterem varlık, kalbimin en derin köşesinde, gülsuyu şişesinde saklamış olduğum selamlarımı sunar hürmetler ederken, evvela seni, beni, gemideki dümeni, tarladaki dikeni, dünyada olup biteni, gurbette hasret çekeni, baharı yazı, kemanı sazı, bahçedeki kazı, erkeği kızı, insandaki nazı, yaratan Allah’tan iyi olmanı diler bayramını kutlarım.

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