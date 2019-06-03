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Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

Türkiye’de ve İslam aleminde bayram vakti. 2019 yılının Ramazan bayramında bazıları tatilde bazıları ise evde. Pek çok kişi de akraba ziyaretinde ve çevresine bayram mesajı göndermekle meşgul. Siz de yakınlarınıza Ramazan bayramı mesajı göndermek ve bunu yaparken de onları güldürmek isterseniz sizin için derlediğimiz komik bayram mesajları listemizden faydalanabilirsiniz.

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

2019 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı vakti geldi. Ramazan ayının bitişini gösteren bu bayram da insanlar yakınlarını ziyaret edecek, belki uzun süredir görüşmedikleri kişilere telefon açacak veya bir bayram mesajı göndererek bayramlarını kutlayacaklar. Biz de çevresine bayram mesajı göndermek isteyenlere yardımcı olacak bir liste hazırladık. Bu Ramazan bayramı mesajları listesi özellikle yakınlarını güldürmek isteyenlere uygun. Komik bayram mesajları ile çevrenizdekilere esprili bir gönderimde bulunabilirsiniz.

KOMİK BAYRAM MESAJLARI

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

Tanrı’dan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi…

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Bunu yazan tosun okuyanın bayramı mübarek olsun.

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.

İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.

Sağlık mutluluk dilerim. Tabii mutluluk herkese göre değişir. Seni mutlu eden her neyse onları dilerim. Yoksa başkalarını mutlu edecek şeylerden sana ne!? Ama sağlık öyle değil. Herkes için benzer anlamlar ifade eder. Daha neler diyebilirim ama, yer kalmadı.

Bayramınızı tevhid-i imaniye ve uhuvvet-i islamiyede ittifaken tevazul ve telaifle tebrik eder alem-i islama, malik-i islama ebediyen saadet niyaz ederim.

Sayın değerli, sağlam ciğeri, bazen üzüntülü, bazen kederli, su gibi akan, şimşek gibi çakan muhterem varlık, kalbimin en derin köşesinde, gülsuyu şişesinde saklamış olduğum selamlarımı sunar hürmetler ederken, evvela seni, beni, gemideki dümeni, tarladaki dikeni, dünyada olup biteni, gurbette hasret çekeni, baharı yazı, kemanı sazı, bahçedeki kazı, erkeği kızı, insandaki nazı, yaratan Allah’tan iyi olmanı diler bayramını kutlarım.

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