Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

2019 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı vakti geldi. Ramazan ayının bitişini gösteren bu bayram da insanlar yakınlarını ziyaret edecek, belki uzun süredir görüşmedikleri kişilere telefon açacak veya bir bayram mesajı göndererek bayramlarını kutlayacaklar. Biz de çevresine bayram mesajı göndermek isteyenlere yardımcı olacak bir liste hazırladık. Bu Ramazan bayramı mesajları listesi özellikle yakınlarını güldürmek isteyenlere uygun. Komik bayram mesajları ile çevrenizdekilere esprili bir gönderimde bulunabilirsiniz.

Bunu yazan tosun okuyanın bayramı mübarek olsun.

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.

İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.

Sağlık mutluluk dilerim. Tabii mutluluk herkese göre değişir. Seni mutlu eden her neyse onları dilerim. Yoksa başkalarını mutlu edecek şeylerden sana ne!? Ama sağlık öyle değil. Herkes için benzer anlamlar ifade eder. Daha neler diyebilirim ama, yer kalmadı.

Bayramınızı tevhid-i imaniye ve uhuvvet-i islamiyede ittifaken tevazul ve telaifle tebrik eder alem-i islama, malik-i islama ebediyen saadet niyaz ederim.

Sayın değerli, sağlam ciğeri, bazen üzüntülü, bazen kederli, su gibi akan, şimşek gibi çakan muhterem varlık, kalbimin en derin köşesinde, gülsuyu şişesinde saklamış olduğum selamlarımı sunar hürmetler ederken, evvela seni, beni, gemideki dümeni, tarladaki dikeni, dünyada olup biteni, gurbette hasret çekeni, baharı yazı, kemanı sazı, bahçedeki kazı, erkeği kızı, insandaki nazı, yaratan Allah’tan iyi olmanı diler bayramını kutlarım.

