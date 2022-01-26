Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgilinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için sevginizi somut olarak ifade edebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmenin en güzel yolu ise ona hediye almak. Yılın en anlamlı günlerinden biri olan Sevgililer Günü, büyük bir fırsat olarak karşınızda. Peki hediye almaya karar verdiniz diyelim, ya sonrası? Yüzlerce hediyelik ürün arasından seçim yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sevgilinizin zevklerini dikkate alarak bir karar verebilirsiniz. Sevgiliniz komik ve eğlenceli ürünlerden hoşlanıyorsa sizin için hazırladığımız yazımızı inceleyebilirsiniz. İşte birbirinden eğlenceli Sevgililer Günü hediyeleri...

1. Noband Sevgili Çorapları'na herkes bayılıyor!

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En eğlenceli hediyeyle karşınızdayız! “Bir çorap ne kadar komik olabilir ki?” demeyin. Noband Sevgili Çorapları, gören herkesi gülümsetiyor. Çorapların altında bulunan “Bunu okuyorsan kola getir.” yazısı eşinizle aranızda güzel bir espri olabilir. Arada roller değişebilir elbette. Yani çorapları giyen kolayı alır! Tekstil ürünlerindeki dijital baskılar, zamanla soyularak kaybolsa da Noband çorapların yazısı dikim yoluyla tasarlandığı için böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Pamuklu dokusuyla konforlu bir kullanımı olan çoraplar, rahat ve esnek bir yapıya sahip. Ayrıca standart ölçüsü sayesinde tüm ayaklara uyum sağlıyor.

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2. Aşkınızın ilacını mı arıyorsunuz?

Sevgiyi ifade etmenin birçok yolu var. Genelde sözlü bir şekilde dile getirmek tercih edilse de bazen yazıyı kullanmak güzel olabilir. Ne de olsa “Söz uçar, yazı kalır.” Öyleyse sizi, aşkınızın en eğlenceli delili olan Nobbystar Aşkpirin ile tanıştıralım! İlaç kutusu olarak tasarlanan ürünün içinde iki adet kapsül bulunuyor. Kağıda yazdığınız güzel sözleri, kapsülün içine yerleştirerek aşkınızı ifade edebilirsiniz. Kapsülün yanında gönderilen aşk reçetesi ise sevginizi ikiye katlıyor. Nobbystar Aşkpirin, sizce de Sevgililer Günü için en güzel hediyelerden biri değil mi?

3. Kalbinizin sahibine komik ve tatlı bir hatıra bırakmak için...

Dekoratif eşyalar, kalıcılık yönünden en iyi hediye seçenekleri arasında. Sevgiliniz her baktığında sizi hatırlasın isterseniz seçiminizi dekoratif ürünlerden yana kullanabilirsiniz. Stobok Yeşil Kurbağa Heykeli, görebileceğiniz en tatlı hediyelerden biri. 3D tasarımlı ürün, her ayrıntısıyla gerçek bir kurbağa gibi! Tek farkı heykel olması diyebiliriz. Unutmadan söyleyelim, bir de kalp detayı var. Elinde kalp tutan sevimli kurbağa, tam da Sevgililer Günü’ne yakışır bir hediye. İnce işçiliğe sahip ürün, reçineden üretildiği için kokmuyor. Ofis, ev ve balkon gibi farklı mekanlarda konumlandırılabilecek tatlı kurbağa ile kalbinizin sahibi olan sevdiğinizin yüzünü güldürün!

4. Yıllar geçse de değerini kaybetmeyen bir hediye...

Üzerinden yıllar geçse de değerini kaybetmeyen bir Sevgililer Günü hediyesine kim hayır diyebilir? Öyleyse Ahşap Aşk Kutusu ile tanışmaya hazır olun. Kutu, içerik yönünden oldukça zengin. İçerisinde yılın her gününe özel mesajlı notlar ve bir adet aşk çeki bulunuyor. Durun, daha bitmedi! Ayrıca herkesin çocukluğundan anımsadığı 100 adet Şıpsevdi kartı da var. Bu yönüyle nostaljik bir hediye olduğunu söyleyebiliriz. Renkli kuru yapraklarla süslenen kutunun iki farklı baskı modelinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Ahşap malzemeden üretilen aşk kutusu, sağlam yapısı sayesinde ömür boyu hatıra olarak saklanabilir.

5. Dikkat! Aşkın çekim gücüne kapılacaksınız!

Sevgilinizin hoşuna gidecek, komik ve eğlenceli bir diğer hediye önerisiyle karşınızdayız. Aşkın çekim gücünü esprili bir şekilde anlatan karikatürlü Human Touch Yastık Kılıfları'na sevgiliniz hayran kalacak! Mavi renkte tasarlanan ve poli-pamuktan üretilen 2 adet yastık kılıfı, yumuşak dokusuyla huzurlu bir uyku deneyimi yaşatıyor. Ayrıca dilerseniz kılıfları dekorasyon amaçlı da kullanabilirsiniz. 50x75 cm boyutlarına sahip kılıflar, tüm yastıklar için ideal bir boyutta. Kaliteli baskısıyla kullanıcılarından tam not aldığını da unutmadan belirtelim. Her yönüyle bir teşekkürü hak eden yastık kılıflarını kaçırmayın deriz.

6. Aşkınızı belgelendirmeye ne dersiniz?

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Daha önce hiç sevgili cüzdanı diye bir şey duydunuz mu? “Hayır!” dediğinizi duyar gibiyiz. Oldukça ilginç ve komik hediyelerden biri de sevgili cüzdanı. Ürün, evlilik cüzdanına benzer bir tasarıma sahip. Elbette ki resmi bir belge değil ancak ileride anı olarak saklamak için harika bir hediye! Sevgilinize Hediyesepeti Uluslararası Sevgili Cüzdanı’nı alarak ilişkinize bir adım ileriye taşıyabilirsiniz. Sevgili cüzdanında da evlilik cüzdanındaki gibi fotoğraf yerleştirme alanları mevcut. Ayrıca cüzdan içindeki bölümlere ilişkinizle ilgili önemli ayrıntıları yazabilirsiniz. Böylece ilk buluşma yeri gibi detaylar aklınızdan hiç çıkmaz! Yıllar sonra okuduğunuzda bile yüzünüzü güldüreceğinden eminiz.

7. Sevgilinizin içini ısıtacak, hem işlevsel hem sevimli bir hediye...

Dekoratif ürünler, pek çok yönüyle en çok tercih edilen hediyeler arasında. Ancak hediye seçiminizi yalnızca dekoratif amaçlı kullanılan ürünlerden yapmak istemeyebilirsiniz. Bunu düşünerek sizin için hem işlevsel hem sevimli bir hediye önerisiyle geldik. Burak Baskı Tasarım Kupa Bardak, fonksiyonel yönüyle dikkat çeken ürünlerden biri. Kış temalı kupa, geyik tasarımı ve “Her gün seninle” yazısıyla sevimli bir görünüme sahip. Üstelik kulp kısmında da kalp detayı mevcut. Sevgilinizin soğuk kış günlerinde sıcacık içeceğini yudumlarken sizi hatırlaması ne kadar romantik değil mi? Porselen ve seramikten üretilen kupa, bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Böylece temizlik için zaman harcamaya gerek kalmıyor.

8. Birbirleri için yaratılmış çiftleri buraya alalım!

Sevgililer Günü için en ideal hediyelerden biri de çift kombinleri. Birbiriyle uyumlu çiftler için kullanılan güzel bir söz var: “Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.” Anlamlı ve esprili bu sözün somut hali, Gold Fotoğrafçılık Sevgili Tişörtleri’nde yer alıyor. Tişörtlerin üzerinde tencere ve kapak tasarımıyla birlikte yazı baskısı bulunuyor. Sevgilinizle birlikte tişörtleri giydiğinizde bu sözün vücut bulmuş hali olabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınızda da güzel bir hatıra olarak kalır. Baskı tasarımında sıcak pres yöntemi kullanıldığı için tişörtler, çok daha canlı ve kaliteli görünüyor. Tabii ki tişörtlerin beden seçenekleri de mevcut.

9. Açılın, mangalların efendisi geliyor!

Sevdiğiniz kişiyle mutfakta eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız ona küçük sürprizler yapabilirsiniz. Mangal yapmayı seven bir sevgiliniz varsa bu önerimiz sizin için doğru bir tercih olabilir. Eğlenceli ve komik mutfak önlüğünü Sevgililer Günü için rahatlıkla satın alabilirsiniz. Önlük üzerinde “Mangalların Efendisi” yazısı ve mangal baskısı bulunuyor. Baskı, su bazlı pigment boyadan yapıldığı için sağlık yönünden herhangi bir risk barındırmıyor. Ayrıca ürün, çamaşır makinesinde yıkanmaya karşı da dayanıklı. Kırmızı ve siyah renk seçeneği bulunan mutfak önlüğü, pamuklu kumaşıyla konforlu bir kullanım sağlıyor. 80x60 cm boyutlarında tasarlanan önlük, eşinize çok yakışacak!

10. Neşeli çoraplarla keyifler yerinde!

Sevgilinizin keyfini yerine getirecek bir hediye ister misiniz? Öyleyse önerimiz size gelsin. Capcanlı renkleri ve birbirinden sevimli figürleriyle oldukça tatlı gözüken Carnaval Socks 5'li Çorap Kutusu'nu mutlaka incelemelisiniz. %100 pamuk ipliğinden dokunan ürünün likralı yapısı, ürüne esneklik kazandırırken dayanıklılığını artırıyor. Eğlenceli olduğu kadar konforlu olan çoraplar, ayağı sararak çorabın dönmesini engelliyor. Burun ve topuk kısmında bulunan takviye ise aşınmayı önlüyor. Çorapların kirlenmesi de dert değil çünkü ürün çamaşır makinesinde yıkamak için uygun. Kutu içinde gönderilen çorap setini sevimli bir hediye paketiyle süsleyerek eğlenceyi ikiye katlayabilirsiniz.



