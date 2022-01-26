HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

25.01.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgililer Günü yaklaştı, yoksa hala hediyeniz hazır değil mi? Durun, hemen üzülmeyin! Çareniz burada... Her şeyin en iyisini hak eden sevgilinize hediye seçimi yaparken işin içine biraz espri katmaya ne dersiniz? Özellikle sevgiliniz eğlenceyi seven biriyse fazla düşünmeye gerek yok. O halde, komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri listemize göz atabilirsiniz.

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgilinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için sevginizi somut olarak ifade edebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmenin en güzel yolu ise ona hediye almak. Yılın en anlamlı günlerinden biri olan Sevgililer Günü, büyük bir fırsat olarak karşınızda. Peki hediye almaya karar verdiniz diyelim, ya sonrası? Yüzlerce hediyelik ürün arasından seçim yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sevgilinizin zevklerini dikkate alarak bir karar verebilirsiniz. Sevgiliniz komik ve eğlenceli ürünlerden hoşlanıyorsa sizin için hazırladığımız yazımızı inceleyebilirsiniz. İşte birbirinden eğlenceli Sevgililer Günü hediyeleri...

1. Noband Sevgili Çorapları'na herkes bayılıyor!

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En eğlenceli hediyeyle karşınızdayız! “Bir çorap ne kadar komik olabilir ki?” demeyin. Noband Sevgili Çorapları, gören herkesi gülümsetiyor. Çorapların altında bulunan “Bunu okuyorsan kola getir.” yazısı eşinizle aranızda güzel bir espri olabilir. Arada roller değişebilir elbette. Yani çorapları giyen kolayı alır! Tekstil ürünlerindeki dijital baskılar, zamanla soyularak kaybolsa da Noband çorapların yazısı dikim yoluyla tasarlandığı için böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Pamuklu dokusuyla konforlu bir kullanımı olan çoraplar, rahat ve esnek bir yapıya sahip. Ayrıca standart ölçüsü sayesinde tüm ayaklara uyum sağlıyor.

Ürünü İncele

Yarıyıl tatilinde seçili oyuncaklarda %30'a varan indirimi kaçırmayın

unnamed

2. Aşkınızın ilacını mı arıyorsunuz?

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgiyi ifade etmenin birçok yolu var. Genelde sözlü bir şekilde dile getirmek tercih edilse de bazen yazıyı kullanmak güzel olabilir. Ne de olsa “Söz uçar, yazı kalır.” Öyleyse sizi, aşkınızın en eğlenceli delili olan Nobbystar Aşkpirin ile tanıştıralım! İlaç kutusu olarak tasarlanan ürünün içinde iki adet kapsül bulunuyor. Kağıda yazdığınız güzel sözleri, kapsülün içine yerleştirerek aşkınızı ifade edebilirsiniz. Kapsülün yanında gönderilen aşk reçetesi ise sevginizi ikiye katlıyor. Nobbystar Aşkpirin, sizce de Sevgililer Günü için en güzel hediyelerden biri değil mi?

Ürünü İncele

3. Kalbinizin sahibine komik ve tatlı bir hatıra bırakmak için...

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Dekoratif eşyalar, kalıcılık yönünden en iyi hediye seçenekleri arasında. Sevgiliniz her baktığında sizi hatırlasın isterseniz seçiminizi dekoratif ürünlerden yana kullanabilirsiniz. Stobok Yeşil Kurbağa Heykeli, görebileceğiniz en tatlı hediyelerden biri. 3D tasarımlı ürün, her ayrıntısıyla gerçek bir kurbağa gibi! Tek farkı heykel olması diyebiliriz. Unutmadan söyleyelim, bir de kalp detayı var. Elinde kalp tutan sevimli kurbağa, tam da Sevgililer Günü’ne yakışır bir hediye. İnce işçiliğe sahip ürün, reçineden üretildiği için kokmuyor. Ofis, ev ve balkon gibi farklı mekanlarda konumlandırılabilecek tatlı kurbağa ile kalbinizin sahibi olan sevdiğinizin yüzünü güldürün!

Ürünü İncele

4. Yıllar geçse de değerini kaybetmeyen bir hediye...

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Üzerinden yıllar geçse de değerini kaybetmeyen bir Sevgililer Günü hediyesine kim hayır diyebilir? Öyleyse Ahşap Aşk Kutusu ile tanışmaya hazır olun. Kutu, içerik yönünden oldukça zengin. İçerisinde yılın her gününe özel mesajlı notlar ve bir adet aşk çeki bulunuyor. Durun, daha bitmedi! Ayrıca herkesin çocukluğundan anımsadığı 100 adet Şıpsevdi kartı da var. Bu yönüyle nostaljik bir hediye olduğunu söyleyebiliriz. Renkli kuru yapraklarla süslenen kutunun iki farklı baskı modelinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Ahşap malzemeden üretilen aşk kutusu, sağlam yapısı sayesinde ömür boyu hatıra olarak saklanabilir.

Ürünü İncele

5. Dikkat! Aşkın çekim gücüne kapılacaksınız!

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgilinizin hoşuna gidecek, komik ve eğlenceli bir diğer hediye önerisiyle karşınızdayız. Aşkın çekim gücünü esprili bir şekilde anlatan karikatürlü Human Touch Yastık Kılıfları'na sevgiliniz hayran kalacak! Mavi renkte tasarlanan ve poli-pamuktan üretilen 2 adet yastık kılıfı, yumuşak dokusuyla huzurlu bir uyku deneyimi yaşatıyor. Ayrıca dilerseniz kılıfları dekorasyon amaçlı da kullanabilirsiniz. 50x75 cm boyutlarına sahip kılıflar, tüm yastıklar için ideal bir boyutta. Kaliteli baskısıyla kullanıcılarından tam not aldığını da unutmadan belirtelim. Her yönüyle bir teşekkürü hak eden yastık kılıflarını kaçırmayın deriz.

Ürünü İncele

6. Aşkınızı belgelendirmeye ne dersiniz?

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Daha önce hiç sevgili cüzdanı diye bir şey duydunuz mu? “Hayır!” dediğinizi duyar gibiyiz. Oldukça ilginç ve komik hediyelerden biri de sevgili cüzdanı. Ürün, evlilik cüzdanına benzer bir tasarıma sahip. Elbette ki resmi bir belge değil ancak ileride anı olarak saklamak için harika bir hediye! Sevgilinize Hediyesepeti Uluslararası Sevgili Cüzdanı’nı alarak ilişkinize bir adım ileriye taşıyabilirsiniz. Sevgili cüzdanında da evlilik cüzdanındaki gibi fotoğraf yerleştirme alanları mevcut. Ayrıca cüzdan içindeki bölümlere ilişkinizle ilgili önemli ayrıntıları yazabilirsiniz. Böylece ilk buluşma yeri gibi detaylar aklınızdan hiç çıkmaz! Yıllar sonra okuduğunuzda bile yüzünüzü güldüreceğinden eminiz.

Ürünü İncele

7. Sevgilinizin içini ısıtacak, hem işlevsel hem sevimli bir hediye...

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Dekoratif ürünler, pek çok yönüyle en çok tercih edilen hediyeler arasında. Ancak hediye seçiminizi yalnızca dekoratif amaçlı kullanılan ürünlerden yapmak istemeyebilirsiniz. Bunu düşünerek sizin için hem işlevsel hem sevimli bir hediye önerisiyle geldik. Burak Baskı Tasarım Kupa Bardak, fonksiyonel yönüyle dikkat çeken ürünlerden biri. Kış temalı kupa, geyik tasarımı ve “Her gün seninle” yazısıyla sevimli bir görünüme sahip. Üstelik kulp kısmında da kalp detayı mevcut. Sevgilinizin soğuk kış günlerinde sıcacık içeceğini yudumlarken sizi hatırlaması ne kadar romantik değil mi? Porselen ve seramikten üretilen kupa, bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Böylece temizlik için zaman harcamaya gerek kalmıyor.

Ürünü İncele

8. Birbirleri için yaratılmış çiftleri buraya alalım!

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgililer Günü için en ideal hediyelerden biri de çift kombinleri. Birbiriyle uyumlu çiftler için kullanılan güzel bir söz var: “Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.” Anlamlı ve esprili bu sözün somut hali, Gold Fotoğrafçılık Sevgili Tişörtleri’nde yer alıyor. Tişörtlerin üzerinde tencere ve kapak tasarımıyla birlikte yazı baskısı bulunuyor. Sevgilinizle birlikte tişörtleri giydiğinizde bu sözün vücut bulmuş hali olabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınızda da güzel bir hatıra olarak kalır. Baskı tasarımında sıcak pres yöntemi kullanıldığı için tişörtler, çok daha canlı ve kaliteli görünüyor. Tabii ki tişörtlerin beden seçenekleri de mevcut.

Ürünü İncele

9. Açılın, mangalların efendisi geliyor!

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevdiğiniz kişiyle mutfakta eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız ona küçük sürprizler yapabilirsiniz. Mangal yapmayı seven bir sevgiliniz varsa bu önerimiz sizin için doğru bir tercih olabilir. Eğlenceli ve komik mutfak önlüğünü Sevgililer Günü için rahatlıkla satın alabilirsiniz. Önlük üzerinde “Mangalların Efendisi” yazısı ve mangal baskısı bulunuyor. Baskı, su bazlı pigment boyadan yapıldığı için sağlık yönünden herhangi bir risk barındırmıyor. Ayrıca ürün, çamaşır makinesinde yıkanmaya karşı da dayanıklı. Kırmızı ve siyah renk seçeneği bulunan mutfak önlüğü, pamuklu kumaşıyla konforlu bir kullanım sağlıyor. 80x60 cm boyutlarında tasarlanan önlük, eşinize çok yakışacak!

Ürünü İncele

10. Neşeli çoraplarla keyifler yerinde!

Komik ve eğlenceli ürünleri sevenlere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgilinizin keyfini yerine getirecek bir hediye ister misiniz? Öyleyse önerimiz size gelsin. Capcanlı renkleri ve birbirinden sevimli figürleriyle oldukça tatlı gözüken Carnaval Socks 5'li Çorap Kutusu'nu mutlaka incelemelisiniz. %100 pamuk ipliğinden dokunan ürünün likralı yapısı, ürüne esneklik kazandırırken dayanıklılığını artırıyor. Eğlenceli olduğu kadar konforlu olan çoraplar, ayağı sararak çorabın dönmesini engelliyor. Burun ve topuk kısmında bulunan takviye ise aşınmayı önlüyor. Çorapların kirlenmesi de dert değil çünkü ürün çamaşır makinesinde yıkamak için uygun. Kutu içinde gönderilen çorap setini sevimli bir hediye paketiyle süsleyerek eğlenceyi ikiye katlayabilirsiniz.

Ürünü İncele


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
'Bu kadar da olmaz' dedirten hırsızlık! O sözü çürüttü'Bu kadar da olmaz' dedirten hırsızlık! O sözü çürüttü
Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

İpek gibi dümdüz saçlarım olsun hiç kabarmasın diyenler için tavsiyeler

İpek gibi dümdüz saçlarım olsun hiç kabarmasın diyenler için tavsiyeler

Bugüne kadar almadığınıza pişman olacağınız, hayat kolaylaştıran pratik ürünler

Bugüne kadar almadığınıza pişman olacağınız, hayat kolaylaştıran pratik ürünler

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Kova burçlarının sevgi dolu kalplerine özel hediye önerileri

Kova burçlarının sevgi dolu kalplerine özel hediye önerileri

Tümünü Gör
Kova burçlarının sevgi dolu kalplerine özel hediye önerileri

Kova burçlarının sevgi dolu kalplerine özel hediye önerileri

Kamplarda kullanabileceğiniz en iyi uyku tulumu çeşitleri

Kamplarda kullanabileceğiniz en iyi uyku tulumu çeşitleri

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

Ofisinize yeni bir görünüm kazandıracak, en iyi sandalyeler

Ofisinize yeni bir görünüm kazandıracak, en iyi sandalyeler

Temiz havanın en keyifli hali... En kaliteli hamak çeşitleri

Temiz havanın en keyifli hali... En kaliteli hamak çeşitleri

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Tümünü Gör
Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek...

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek...

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve kombin önerileri

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve kombin önerileri

Sağlam, dayanıklı ve kullanışlı! Seçerken...

Sağlam, dayanıklı ve kullanışlı! Seçerken...

Bahçede de evde de kullanılıyor! En iyisi...

Bahçede de evde de kullanılıyor! En iyisi...

Ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran birbirinden kullanışlı ürünler

Ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran birbirinden kullanışlı ürünler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

İpek gibi dümdüz saçlarım olsun hiç kabarmasın diyenler için tavsiyeler

İpek gibi dümdüz saçlarım olsun hiç kabarmasın diyenler için tavsiyeler

Bugüne kadar almadığınıza pişman olacağınız, hayat kolaylaştıran pratik ürünler

Bugüne kadar almadığınıza pişman olacağınız, hayat kolaylaştıran pratik ürünler

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Kova burçlarının sevgi dolu kalplerine özel hediye önerileri

Kova burçlarının sevgi dolu kalplerine özel hediye önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Gaziantep'te 9 yaşındaki Mehmet, ekmek almak için evden çıktı komalık oldu

9 yaşındaki Mehmet, ekmek almak için evden çıktı komalık oldu

Çorum'da kar yolları kapattı, gelini böyle aldılar! Konvoyda otomobil yerine...

Kar yolları kapattı, gelini böyle aldılar!

'Bayram harçlığı' diyaloğuyla gönüllere taht kurmuştu, Emine nineden acı haber! Vasiyeti ortaya çıktı

Türkiye onu bu diyalogla tanımıştı! Vasiyeti ortaya çıktı

Akılalmaz sözler! Öğretmen eşinin boğazını kesti mahkemede ''diğer yarımı kaybettim'' dedi

Öğretmen eşini öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz sözler

Son yılların en büyük eğlence trendi en iyi hoverboard tavsiyeleri

Son yılların eğlencesi en iyi hoverboard tavsiyeleri

Gürültüye uyandılar! Antalya'da dev kaya parçası 30 metre yükseklikten evin üstüne düştü

Gürültüye uyandılar! 30 metre yüksekten evin üzerine düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.