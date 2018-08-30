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'Komiser Nevzat' yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 07:37 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek bir vatandaşın 220 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

'Komiser Nevzat' yakalandı

Telefonda kendisini "Komiser Nevzat" olarak tanıtan şüpheli, Ürgüp'te oturan Şükrü T'den, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek Ürgüp Hükümet Konağı önüne 220 bin lira getirmesini istedi.

Burada Şükrü T'nin 220 bin lirasını alan şüpheli, ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Şükrü T'nin ihbarı üzerine harekete geçen Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda iş yeri ve MOBESE kamerası kaydını inceleyerek şüpheli 27 yaşındaki A.H'yi tespit etti.

Ürgüp'ten, A.H'nin ikamet ettiği belirlenen Adana'ya giden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı, üzerindeki 6 bin 600 liraya el koydu.

Gözaltına alınan ve Ürgüp'e getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
komiser Nevzat Nevşehir Ürgüp

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