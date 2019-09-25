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Komiser yardımcılarının yanlışları da doğruları da aynı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliye, 2011’deki komiser yardımcılığı sınavı öncesi soru ve cevapların hücre evinde verildiği, zanlıların ise doğru ve yanlış cevaplarının bile aynı olduğu ortaya çıktı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturmada Adana merkezli 7 ilde gözaltına alınan 15 şüpheliyle ilgili yeni iddialar olduğu ortaya çıktı.Şüphelilere, girdikleri 2011’deki polislikten komiser yardımcılığı sınavı öncesi soru ve cevapların FETÖ’nün hücre evindeki sohbet toplantısında verildiği ve kimseye söylenmemesi için Kur’an-ı Kerim’e el bastırıldığı iddia edildi.Şüphelilerden birçoğunun aynı sorulara doğru cevapları verdiği, aynı yanlışları yaptığı tespit edildi.Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürerken 2010 yılındaki polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavına da bir süre önce soruşturma başlatılmıştı.

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliye, 2011’deki komiser yardımcılığı sınavı öncesi soru ve cevapların hücre evinde verildiği, zanlıların ise doğru ve yanlış cevaplarının bile aynı olduğu ortaya çıktı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturmada Adana merkezli 7 ilde gözaltına alınan 15 şüpheliyle ilgili yeni iddialar olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilere, girdikleri 2011’deki polislikten komiser yardımcılığı sınavı öncesi soru ve cevapların FETÖ’nün hücre evindeki sohbet toplantısında verildiği ve kimseye söylenmemesi için Kur’an-ı Kerim’e el bastırıldığı iddia edildi.
Şüphelilerden birçoğunun aynı sorulara doğru cevapları verdiği, aynı yanlışları yaptığı tespit edildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürerken 2010 yılındaki polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavına da bir süre önce soruşturma başlatılmıştı.

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