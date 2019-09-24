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Komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlüğe ilişkin 30 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün, 2011 yılında düzenlenen komiser yardımcılığı sınavında yaptığı usulsüzlüklere yönelik Türkiye genelinde 30 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Sabah saat 06.00 itibariyle 22 ilde 34 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şahıs yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 1 şüphelinin tutuklu olduğu öğrenilirken, firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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