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Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının FETÖ tarafından sızdırılıp örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili 101 sanığın yargılanmasına devam edildi

2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) sızdırılıp örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili yargılanan 101 sanığın duruşması görüldü.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sınav sorularını dağıttığı öne sürülen eski öğretmen Hami Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Sanık Korkmaz, sınav sorularını FETÖ üyelerine dağıttığı suçlamasını kabul etmedi.

Diğer sanıklar ise sınavdan önce hazırlık için götürüldükleri örgüte ait evlerde kendilerine "çalışma sorusu" adı altında yaklaşık 400 soru gösterildiğini ve bu soruların bazılarının sınavda çıktığını itiraf etti.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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