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Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:07 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 18'i tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 45 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Örgüte ilişkin bildiklerini anlatan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, 12 Şubat'ta, 76 ilde 1112 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 44 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Zanlılardan cezaevinde bulunan 7'si hakkında işlem yapılmamış, diğerleri gözaltına alınmıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Komiser Yardımcılığına Geçiş sınavı

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