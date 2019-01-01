HABER

Komiser yardımcısı çift, yeni yılı güvenlik noktasında karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 04:54 | Son Güncelleme

Şırnak'ta görev yapan komiser yardımcıları Merve ve Rıdvan Yıldız çifti, yeni yılı görevli bulundukları güvenlik noktasında vatan nöbetiyle karşıladı - Komiser yardımcısı Merve Yıldız: - "Yılbaşımızı evde değil, güvenlik noktasında geçiriyoruz. Bu bizim için daha şerefli ve onurlu bir görev oldu" - Komiser yardımcısı Rıdvan Yıldız: - "İlk defa yaşadığımız bir olay. Çok mutluyuz"

Şırnak'ta görev yapan komiser yardımcıları Merve ve Rıdvan Yıldız çifti, yeni yıla görevli bulundukları güvenlik noktasında girdi.

Kent merkezindeki Uludere Caddesi'nde bulunan güvenlik noktasında görevli Yıldız çifti, yeni yılda birlikte vatan için nöbet tutmanın mutluluğunu yaşadı.

Komiser yardımcısı Merve Yıldız, yaptığı açıklamada, yeni yıla güvenlik noktasında eşiyle nöbet tutarak girdiklerini belirterek, "Aynı noktada görev yapmamız güzel bir tesadüf." dedi.

Yıldız, ”Yılbaşımızı evde değil, güvenlik noktasında geçiriyoruz. Bu bizim için daha şerefli ve onurlu bir görev oldu.” ifadesini kullandı.

Rıdvan Yıldız da 2 yıldır evli olduklarını, bir yıl önce Şırnak’ta komiser yardımcısı olarak göreve başladıklarını bildirdi.

Eşiyle aynı yerde görev yapmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Yıldız, ”Yeni yılın ülkemize, milletimize personelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlk defa yaşadığımız bir olay. Çok mutluyuz. Keşke bütün görevlerimiz böyle güzel birliktelik içinde olsa.” diye konuştu.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Sınırda silah sesleri! Birlikler alarma geçti!Sınırda silah sesleri! Birlikler alarma geçti!
Macron’dan sarı yeleklilere tepkiMacron’dan sarı yeleklilere tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görev komiser yardımcısı polis şırnak

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda silah sesleri! Birlikler alarma geçti!

Sınırda silah sesleri! Birlikler alarma geçti!

Macron’dan sarı yeleklilere tepki

Macron’dan sarı yeleklilere tepki

Taksim karıştı! İstiklal caddesinde meydan kavgası!

Taksim karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yeni yılı buz gibi suya girerek karşıladılar!

Yeni yılı buz gibi suya girerek karşıladılar!

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Pentagon'da deprem! O isim görevden alındı

Pentagon'da deprem! Görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.