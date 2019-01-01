Komiser yardımcısı çift, yeni yılı güvenlik noktasında karşıladı

Şırnak'ta görev yapan komiser yardımcıları Merve ve Rıdvan Yıldız çifti, yeni yıla görevli bulundukları güvenlik noktasında girdi.

Kent merkezindeki Uludere Caddesi'nde bulunan güvenlik noktasında görevli Yıldız çifti, yeni yılda birlikte vatan için nöbet tutmanın mutluluğunu yaşadı.

Komiser yardımcısı Merve Yıldız, yaptığı açıklamada, yeni yıla güvenlik noktasında eşiyle nöbet tutarak girdiklerini belirterek, "Aynı noktada görev yapmamız güzel bir tesadüf." dedi.

Yıldız, ”Yılbaşımızı evde değil, güvenlik noktasında geçiriyoruz. Bu bizim için daha şerefli ve onurlu bir görev oldu.” ifadesini kullandı.

Rıdvan Yıldız da 2 yıldır evli olduklarını, bir yıl önce Şırnak’ta komiser yardımcısı olarak göreve başladıklarını bildirdi.

Eşiyle aynı yerde görev yapmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Yıldız, ”Yeni yılın ülkemize, milletimize personelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlk defa yaşadığımız bir olay. Çok mutluyuz. Keşke bütün görevlerimiz böyle güzel birliktelik içinde olsa.” diye konuştu.

