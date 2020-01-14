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  4. Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Samsun’da polis uygulamasında görevli bir komiser yardımcısı, aracıyla kaçan 17 yaşındaki Yaşar Alperen Savaş’ı yakaladı. Komiser yardımcısının silahı kazara ateş aldı ve Yaşar Alperen Savaş kazara başından vurularak ağır yaralandı. Savaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti.

Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde 23 Aralık akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki otomobil sürücüsü Yaşar Alperen Savaş, polis uygulamasından aracıyla kaçtı. Bu sırada polisler kaçan aracın peşine düştü. Polis uygulamasında görevli bir komiser yardımcısı, aracıyla kaçan Yaşar Alperen Savaş’ı yakaladı. Komiser yardımcısının silahı kazara ateş aldı ve Yaşar Alperen Savaş kazara başından vurularak ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Savaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Savaş’ın ehliyeti olmadığı için polis uygulamasından kaçtığı ileri sürüldü.

KOMİSER YARDIMCISI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra gözaltına alınan komiser yardımcısının sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı öğrenildi.

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