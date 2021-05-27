Komiser yardımcısı ve polis alımı ne zaman başlayacak? EGM'den açıklama bekleniyor

Komiser yardımcısı ve polis olma hayali kuran binlerce kişiyi heyecanlandıran haberin ardından alımların ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı için EGM’den açıklama bekleniyor.
2021 yılı polislik başvurularının ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler olduğu anda haberimizde bulabilirsiniz…
a)T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlık tarafından belirlenecek taban puan ya da üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 yılı içerisinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içerisinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan ya da üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş ya da çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8. maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az yüzde 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içerisinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan ya da üzerinde puan almış olmak.) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikâp, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; birleşme yeri, genelev, tek başına fuhuş yapılan konut, randevuevi ve benzeri yerlerde çalışmış ya da bekleyicilik ve aracılık fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, görüntülü ve sesli eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya uyuşturucu, kumar veya uyarıcı madde sebebiyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak ya da bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.