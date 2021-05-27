Komiser yardımcısı ve polis alımı ne zaman başlayacak? EGM'den açıklama bekleniyor

Komiser yardımcısı ve polis olma hayali kuran binlerce kişiyi heyecanlandıran haberin ardından alımların ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı için EGM’den açıklama bekleniyor. EGM POLİS VE KOMİSER ALIMI NE ZAMAN 2021? 2021 yılı polislik başvurularının ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler olduğu anda haberimizde bulabilirsiniz… 2021 POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? a)T.C. vatandaşı olmak, b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) KPSS'de Bakanlık tarafından belirlenecek taban puan ya da üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 yılı içerisinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içerisinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan ya da üzerinde puan almış olmak.) ç) Şehit veya vazife malullerinin eş ya da çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8. maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az yüzde 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içerisinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan ya da üzerinde puan almış olmak.) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikâp, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,