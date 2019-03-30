Komiser yardımcısı Yeliz, toprağa verildi

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun),(DHA) - ANKARA'da, nişanlısı komiser yardımcısı Hasan Hüseyin G.'nin (27) otomobilinde çıkan tartışma sonrası beylik tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son veren komiser yardımcısı Yeliz Y., (25) memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak'ta meydana geldi. Ankara Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Yeliz Y., iddiaya göre nöbetten çıktıktan sonra, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G.'nin evine gitti. Hasan Hüseyin G., nişanlısını aynı birimde çalışan iş arkadaşının eve bıraktığını görünce tepki gösterdi. Evde kıskançlık nedeniyle tartışan genç çifti, Hasan Hüseyin G.'nin anne ve babası sakinleştirdi.

TARTIŞMA OTOMOBİLDE DEVAM ETTİ

Hasan Hüseyin G., saat 23.30 sıralarında Keçiören'deki evine bırakacağı nişanlısı ile 06 BV 7036 plakalı otomobiline bindi. Genç çift, araçta aynı nedenle tartışmaya devam etti. Yeliz Y., tartışma sırasında tabancasını başına dayayarak ateş etti. Nişanlısını kanlar içinde gören Hasan Hüseyin G. de iddiaya göre aynı silahla kendini başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yeliz Y.'nin öldüğü belirlendi. Yaralı olan Hasan Hüseyin G. ise ambulansla özel hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındı. Hasan Hüseyin G.'nin, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yeliz Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesi Yaycılar Mahallesi’ne getirildi. Tepecik Camii'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazına Yeliz Y.'nin yakınlarının yanı sıra, Çarşamba Kaymakam'ı Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Beğen ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yeliz Y.'nin cenazesi aynı mahallede toprağa verildi.

Yeliz Y.'nin temmuz ayında nişanlısı Hasan Hüseyin G. ile evlenmeyi planladıkları öğrenildi.