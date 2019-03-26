Komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı

Samsun’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükle ilgili daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı G.K.’yi Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

