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"Komiserliğe geçiş sınavı" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavı öncesinde sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttıkları tespit edilerek gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 8'i tutuklanma, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olmak isteyen bir şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlılardan 8'i tutuklandı, bir şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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