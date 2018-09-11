Komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 40 gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında, soruları sınav öncesi alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyelerinin 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sorularına erişerek, örgüt üyelerine dağıttı tespiti üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 40 şüphelinin isimleri tespit edildi. Bunun üzerine bu kişilerin görev yaptığı 21 ilde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



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