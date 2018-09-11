HABER

Komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 40 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında, soruları sınav öncesi alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyelerinin 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sorularına erişerek, örgüt üyelerine dağıttı tespiti üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2011 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavında, soruları sınav öncesi alarak komiser yardımcısı olduğu tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyelerinin 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sorularına erişerek, örgüt üyelerine dağıttı tespiti üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 40 şüphelinin isimleri tespit edildi. Bunun üzerine bu kişilerin görev yaptığı 21 ilde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
Kahramanmaraş'ta 2 otomobili uzun namlulu silahlarla taradılar: 1 yaralıKahramanmaraş'ta 2 otomobili uzun namlulu silahlarla taradılar: 1 yaralı
Niğde'de bodur elma hasadı başladıNiğde'de bodur elma hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti! 4 asker yaralı

Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti! 4 asker yaralı

Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!

Kahramanmaraş'ta 2 otomobili uzun namlulu silahlarla taradılar: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta 2 otomobili uzun namlulu silahlarla taradılar: 1 yaralı

‘Çocuğumu yerde görünce ben de başka camdan atladım’

‘Çocuğumu yerde görünce ben de başka camdan atladım’

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.