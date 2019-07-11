Komisyon, İzzet Alp'in yaşam mücadelesini dinledi

Down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırma komisyonu, otizm ve asperger sendromu teşhisleri konulmasına rağmen üniversiteden mezun olup 8 aydır çalışan İzzet Alp ile annesi Fatma İncekara'yı dinledi. Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı. Kemal Çelik, komisyonun sivil toplum kuruluşlarını dinlediğini, bu sırada söz konusu kuruluşlarda bu rahatsızlıklara sahip çocukların ailelerinin bulunmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Kendisinin çocuğunun da bu hastalıklara sahip olduğunu anlatan Çelik, eğitim sayesinde oğlunun çok mesafe katettiğini vurguladı. Bu çocukların sorunlarının çözümü için dünya örneklerini ele aldıklarını kaydeden Çelik, en iyi sistemin Türkiye'de uygulanmasını istediklerini dile getirdi. Çelik, sorunları herkesin bildiğini, esas olanın çözüm önerileri getirmek olduğunu vurgulayarak, Meclis olarak gereken bütün yasal düzenlemeleri yapacaklarını bildirdi.

Bu çocukların sorunlarının çözümünde yerel yönetimlerin görev alması gerektiğini ifade eden Çelik, "Adaylar seçimler öncesi vaatlerde bulunuyorlardı, o zaman yapsınlar. Yerel yönetimlere Belediyeler Kanunu'nda değişiklikle görev ve yetki vereceğiz. Bu hizmetlerin yaygınlaşması bakımından onlara görev vermek doğru olacak." diye konuştu. - "İzzet Alp her gün 10 saat eğitim aldı" Otizm ve asperger sendromu teşhisleri konulan 24 yaşındaki İzzet Alp İncekara ve annesi Fatma İncekara, komisyona gelerek hikayelerini anlattı. İzzet Alp'e başlangıçta otizm teşhisi konulduğunu anlatan anne İncekara, oğlunun şimdi ise "asperger sendromu" ile mücadele ettiğini söyledi. Oğlunun eğitim hayatında dışlanmaması için hiç rapor almadığını kaydeden İncekara, "İzzet Alp bugün resim yapıyor, piyano çalıyor, ehliyeti var, araba kullanıyor. Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Raporu yok. Otizmden asperger sendromuna geçti. Üniversite mezunu. Bugün Anadolu Otizm Vakfı sayesinde kafede çalışıyor." şeklinde konuştu.

Bu çocuklar için sevgi, sabır, emek, maddi güç, spor ve eğitimin önemine işaret eden İncekara, ekonomik durumu iyi bir aile olarak İzzet Alp'e her gün 10 saat eğitim imkanı sağladıklarını bildirdi. Oğlunun, üniversitede bilgisayar programcılığı bölümünü bitirdiğini belirten İncekara, 8 aydır çalışan İzzet Alp'in dün ilk kez kafeye gelen bir müşteriyle İngilizce konuştuğuna dikkati çekti. İncekara, oğlunun bugün tatile gitme planı yaptığını vurgulayarak, "Çocuk, çocuktan çok şey öğreniyor. Otizmlilerin hizmet sektöründe çalışabileceklerine inanıyorum. Bu çocuklar görev adamı. Dürüst insanlar. Yeryüzünün melekleri, Allah'ın bize emanetleri." ifadelerini kullandı. İncekara, oğlunun daha çok küçükken bağırıp çağırdığı anlarda çevredekilerin tepkilerini hiç önemsemediğini, ilk sıraya her zaman oğlunu yerleştirdiğini vurguladı. - "Herkesin özendiği sanatçılar gibisin" Hayatına ilişkin komisyon üyelerine bilgi veren İzzet Alp İncekara, 24 yaşında olduğunu, 2 yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü tamamladıktan sonra dikey geçişle 4 yıllık yönetim sistemleri bölümünde üniversite eğitimine devam ettiğini anlattı.

Babasının mesleği dolayısıyla birçok ülkede bulunduğuna işaret eden İzzet Alp, "Normal hale gelebilmek için çalıştığım kafeyi önerdiler. Çok şeyler öğrendim. Orada sosyal hayat gitgide artmaya başladı. Benim gibi çocuklara da böyle bir şeyi tavsiye ederim." dedi. Komisyon Başkanı Çelik, İzzet Alp'i, herkesin özendiği sanatçılara benzetti. Çelik, komisyona çok önemli katkı sunan İzzet Alp'in aynı zamanda iyi bir eğitimci olduğuna işaret etti. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzzet Alp'in ailesini tebrik ederek, "Sizin gibi ailelerin önünde ceketimi ilikliyorum ve saygı duyuyorum. Bu, bir mücadele ve azim öyküsü. Bir belgesele veya bir sinemaya dönüşmesi lazım. İzzet Alp'in yaşam öyküsü, mücadelesi herkese ışık olacak." şeklinde konuştu. Komisyon Başkanı Çelik de İzzet Alp İncekara'nın yaşam öyküsünün topluma aktarılması konusunda RTÜK ve TRT ile görüşebileceklerini söyledi. - "Ailelerin psikolojik desteğe ihtiyacı var" Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sedef Erken, oğlu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açtığını söyledi.