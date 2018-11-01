Komisyon saatinin ertelenmesine milletvekilleri tepki gösterdi

Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği Meclis Sağlık Komisyonu’nun toplanma saatinin sürekli ertelenmesine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı ve 43 maddeden oluşan yasa teklifi görüşmelerinin saat 12.00'de TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüleceği duyuruldu. Toplantının yapılacağı vakitte komisyona gelen milletvekillerinin komisyon saatinin 15.00'a ertelendiğini öğrendi. Milletvekilleri daha sonra 15.00'da geldikleri komisyon toplantısının 16.00'ya ertelenmesine tepki gösterdi. CHP ve HDP'li milletvekilleri Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği komisyon toplantı saatinin geçerli bir neden gösterilmeden sürekli ötelendiğini belirterek, "Bu kadar önemli bor konu görüşülecek ama saat sürekli erteleniyor. Bu çocuk oyuncağı mı? Böyle birşey olmaz" diyerek salondan ayrıldı.
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