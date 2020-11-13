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Kommersant: Rusya Türk devriyesine izin vermeyecek

13.11.2020 12:42 | Son Güncelleme:
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Kommersant: Rusya Türk devriyesine izin vermeyecek

Dağlık Karabağ'da Türk askerinin rolü bugün Rus heyetin Ankara'ya yapacağı ziyarette masaya yatırılacak.

Kommersant gazetesi Rusya'nın Türk askerlerinin bölgede devriyesine izin vermeyeceğini yazdı.Dağlık Karabağ'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında varılan anlaşmanın ardından Türk askerinin bölgedeki varlığına dair belirsizlik sürerken bugün Ankara Rusya'dan heyete ev sahipliği yapacak. Rus heyetle Türk askerinin bölgede yürüteceği faaliyetin kapsamının netleştirilmesi bekleniyor.

Bölgede Türk askerinin üstleneceği görev konusunda Ankara ve Moskova'dan çelişkili açıklamalar gelirken Rus Kommersant gazetesi, "Rusya'nın Türk askerlerini Dağlık Karabağ'a sokmayacağı" yorumu yaptı.

"Barış gücü askerleri"nin tanımlanması konusunda Rusya ve Türkiye'nin amansız bir mücadeleye girdiğini belirten gazete, Ankara'nın Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ'da Rus askerlerinin yanında görev almasını istediğini, ancak Rus tarafının bunu kabul etmeye yanaşmadığını kaydetti. Gazete, "Moskova, Türk askerlerinin çatışma bölgesine ayak basmadan, İHA'larla gözlem yapmakla yetinmesi gerektiğini açıkça belli etti. Bütün Perşembe günü boyunca iki taraf yönetimi Türk askerlerinin Karabağ'da ne rol oynayacağını tartıştı. Ancak Rusya Türkiye'nin burada devriye gezmesine izin vermeyecek. Anlaşma uyarınca bölgeye gönderilecek yaklaşık 2 bin Rus askerinin yarısı bölgeye ulaştı bile" ifadelerine yer verdi.

Açıklamalar çelişkili

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'a Türk barış gücü birlikleri gönderilmeyeceğini belirterek "Türkiye'nin Azerbaycan topraklarında oluşturulacak merkezde barış gücü misyonunu gözleme görevi yürüteceğini" söylemişti.

Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise aynı gün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacağını" açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Bakü'de yaptığı açıklamada "Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık" diyerek merkezin çalışma detaylarının Cuma günü Rusya'dan Ankara'ya gelecek heyetle ele alınacağını kaydetmişti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmada Türkiye'nin barış gücü ya da gözlem misyonuna dahil olacağına dair bir madde yer almıyor. Anlaşmanın imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış gücüne Türkiye'nin de dahil olacağını söylemiş, ancak Kremlin'den yapılan açıklamalarda Türkiye'nin barış gücünde yer almadığı vurgulanmıştı.

Öte yandan Fransız ve ABD'li diplomatların Moskova'ya giderek Dağlık Karabağ'ın akıbeti hakkında görüşme yürütmesi bekleniyor.

DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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