Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde devlet başkanı seçimi yapılıyor.

Afrika basınındaki haberlere göre, Büyük Komor, Anjouan ve Moheli adalarından oluşan Komorlar Birliği'nde, yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanılmaya başlandı. Oy kullanma işlemi, yerel saatle 18.00'de sona erecek.

Öte yandan, adalardan Anjouan'da bazı oy kullanma merkezlerinde olaylar çıktı.

Nioumakele bölgesinde, sabahın erken saatlerinde kullanılmış oy pusulaları bulunması üzerine seçmenler merkezleri bastı. Polisin müdahale ettiği olaylarda 2 kişi yaralandı. Bunun üzerine adadaki sandıkların yüzde 10'u kapatıldı.

Yaklaşık 309 bin seçmen bulunan ülkede, oy pusulasında mevcut Devlet Başkanı Azali Assoumani dahil 13 adayın isimleri yer alıyor.

Seçimin ilk turunda adaylardan birinin mutlak çoğunluğu (oyların yarısından fazlasını) elde edememesi durumunda, 21 Nisan'da ikinci tur düzenlenecek.

Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Assoumani'nin en güçlü rakiplerinin adaylığını reddetmişti.

Muhalefet, Avrupa Birliği'nin desteklediği sivil toplum gözlemcilerine izin vermeyen hükümetin seçimlere hile karıştıracağını savunuyor.

