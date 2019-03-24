HABER

Komorlar Birliği'nde devlet başkanı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Ada ülkesi Komorlar Birliği'nde halk devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde devlet başkanı seçimi yapılıyor.

Afrika basınındaki haberlere göre, Büyük Komor, Anjouan ve Moheli adalarından oluşan Komorlar Birliği'nde, yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanılmaya başlandı. Oy kullanma işlemi, yerel saatle 18.00'de sona erecek.

Öte yandan, adalardan Anjouan'da bazı oy kullanma merkezlerinde olaylar çıktı.

Nioumakele bölgesinde, sabahın erken saatlerinde kullanılmış oy pusulaları bulunması üzerine seçmenler merkezleri bastı. Polisin müdahale ettiği olaylarda 2 kişi yaralandı. Bunun üzerine adadaki sandıkların yüzde 10'u kapatıldı.

Yaklaşık 309 bin seçmen bulunan ülkede, oy pusulasında mevcut Devlet Başkanı Azali Assoumani dahil 13 adayın isimleri yer alıyor.

Seçimin ilk turunda adaylardan birinin mutlak çoğunluğu (oyların yarısından fazlasını) elde edememesi durumunda, 21 Nisan'da ikinci tur düzenlenecek.

Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Assoumani'nin en güçlü rakiplerinin adaylığını reddetmişti.

Muhalefet, Avrupa Birliği'nin desteklediği sivil toplum gözlemcilerine izin vermeyen hükümetin seçimlere hile karıştıracağını savunuyor.

Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı! Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan’dan Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına tepkiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan’dan Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azali Assoumani devlet başkanı seçimi Komor Adaları Komorlar Birliği

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.