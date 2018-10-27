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Kompakt sedanları hedef alacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2018 08:43 | Son Güncelleme

Amerikan otomobil devi Tesla, gelecek yılın başlarında Avrupa’da satışa sunacağı Tesla Model 3 için ön siparişleri yıl sonuna doğru alacağını açıkladı. Şirketin borsadaki hisseleri hızla yükselmeye başladı. İşte detaylar.

Kompakt sedanları hedef alacak!

Tesla Motors CEO’su Elon Musk, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Tesla’nın 2018 yılı ikinci çeyrek mali raporlarını kamuoyuna bildirdi. Öte yandan tüm Avrupa’da merakla beklenen Tesla Model 3’ün 2019’un başlarında satışa sunulacağını ve ön siparişlerin bu yılın sonlarına doğru Avrupa’da resmi olarak açılacağını açıkladı.

Açıklamasında “Avrupa’daki kompakt sedan pazarı ABD’den neredeyse iki kat daha büyük. 2019 yılında Tesla Model 3’ü Avrupa’da satışa sunmayı planlıyoruz. Bu işe ön siparişleri alarak başlayacağız. Önümüzdeki haftalarda ise Model 3 için bir fiyat listesi açıklayacağız” ifadelerini kullanan Elon Musk, Tesla Model 3 için kıtanın en iyi kompakt sedanlarını hedef gösterdi. Musk, Avrupa’nın en başarılı kompakt sedanlarının başında BMW 3 Serisi’ni koysa da Avrupa’da üst orta sınıf aile aracı dediğimiz D segmentinde oldukça başarılı oyuncular var. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

-BMW 3 Serisi
-Audi A4
-Volkswagen Passat
-Mercedes-Benz C-Serisi
-Volvo S60
-Skoda Superb
-Opel Insignia
-Ford Mondeo
-Renault Talisman
-Peugeot 508
-Toyota Avensis (önümüzdeki yıldan itibaren Toyota Camry)

Avrupalı kullanıcıların Tesla Model 3’e sahip olmak için biraz sabırlı olmaları gerekecek!

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın 2016 yılının ilk aylarında tanıttığı Model 3 için tüm dünyada en çok rağbet gören otomobil modeli demek hiç de yanlış olmaz. Çünkü halihazırda bu otomobile sahip olmak için ön sipariş veren 450.000 kişi var. Ancak Tesla tarafında işler pek de hızlı yürümüyor. İçinde bulunduğumuz Ekim ayının ortalarında henüz 100.000’inci Model 3 fabrikadaki üretim hattından çıktı. Elon Musk, Model 3’ün satışlarının yılda 500.000 ila 1 milyon arasında olacağını tahmin ediyordu. Ancak mevcut duruma göre bu hedef imkansızın da ötesinde. Kısacası Avrupa’da bu elektrikli kompakt sedana sahip olmak isteyen müşterilerin uzun bir bekleme sürecini göze almaları gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla Motors Elon Musk

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