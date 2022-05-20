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Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

20.05.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada huzur bulanlardansanız muhtemelen sık sık kamp yapıyorsunuz. Tabii kamp yapacaksınız diye illa konfordan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Rahatsız matlarda uyumaya çalışmak yerine konforlu kampetleri tercih ederek kamp keyfini ikiye katlayabilirsiniz. Bu fikir hoşunuza gittiyse en iyi kampet modellerine yer verdiğimiz yazımızı mutlaka incelemelisiniz!

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

"Kamp yapmayı çok istiyorum ama rahatsız matlarda uyumak istemiyorum" diyorsanız çok seveceğiniz bir öneriyle karşınızdayız! Rahat taşınan, oldukça konforlu ve kolay kullanılan kampetlerle kampta bile deliksiz uykunun keyfini çıkarabilirsiniz. Pek çok modelde ve boyutta üretilen kampetler arasında karar vermekte zorlanıyorsanız en kaliteli ürünlere yer verdiğimiz yazımıza göz atabilir, size uygun ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Haydi gelin, bir an önce kamp yapma isteği uyandıracak kampet modellerini hep birlikte inceleyelim.

1. Sağlam yapısıyla FreeCamp Askeri Kampet

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

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En iyi kampet modelleri araştırmamızda sizin için seçtiğimiz ilk tavsiye olan FreeCamp Askeri Kampet, katlanır tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. Kamp yaparken mat üzerinde rahat edemeyenlerin daha rahat uyumasını sağlayan ürün, alüminyum iskeletten oluşuyor. 6 adet ayağı bulunan kampet, yeri sağlam şekilde kavrayarak oynama ya da kayma yapmıyor. 600d polyester kumaştan elde edilen ürün, suya ve güneşe karşı direnç gösteriyor. Bu sayede kampeti uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Yerden yüksek tasarımı sayesinde karınca ya da böceklerin sizi rahatsız etmesini önlüyor.

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2. Konforlu uyku için Kudos Kds 037 Kampet

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

Kamp yaparken deliksiz uyku çekmenize yardımcı olan Kudos Kds 037 Kampet, en iyi kampet yatak modelleri arasında yer alıyor. 600d dolgulu kumaştan elde edilen ürün, suya ve diğer dış etmenlere karşı dayanıklı yapısıyla kolay kolay hasar görmüyor. Neopren yastık kısmı, yatak kalitenizi artırarak daha rahat uyumanıza ve güne daha dinç başlamanıza yardımcı oluyor. 8 adet ayağı bulunan kampet, çökme yapmıyor. 28 ila 40 cm arasında ayarlanabilen yüksekliği sayesinde ürün, yerden yüksekte yatmanızı sağlayarak zeminden gelen soğuğun sizi etkilemesine izin vermiyor. Çelik malzeme iskelet sayesinde kampeti uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

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3. Su geçirmeyen özel kumaşıyla UQUIP Moony Kampet

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

Kış aylarında kamp yaparken karşılaşılan sorunların başında soğuk zeminde mat üzerinde uyumak geliyor. Soğuk zemin üzerinde uyumak hasta olmanıza sebebiyet verebilir. UQUIP Moony Kampet, 26 ila 38 cm arasında ayarlanabilen ayak yüksekliği sayesinde zeminden gelen soğuğun sizi rahatsız etmesini engelliyor. 600d polyester kumaştan üretildiği için neme ve suya karşı dayanıklılık gösteriyor. 8 adet ayağı bulunan ürün, yeri mükemmel şekilde kavrıyor. Katlanabilir kompakt gövdesi sayesinde kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. 3 kg ağırlığı bulunan kampeti kolayca taşıyabilirsiniz. Alüminyum çerçeve ve sağlam yapısı ile uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

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4. Katlanır tasarımıyla her yere taşıyabileceğiniz SQUARE Kampet

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

Kamp sırasında rahat uyumanızı sağlayacak güzel bir kampet satın almak istiyor ama hangi ürünü seçeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız üzülmeyin! En iyi kampet çeşitleri arasında öne çıkmayı başaran SQUARE Kampet'e göz atabilirsiniz. 6 adet alüminyum ayağı bulunan ürün, zemini en iyi şekilde tutarak uyku sırasında kapanmıyor. Bu sayede istenmeyen kazalara neden olmuyor. Katlanır tasarımıyla kampeti bir yerden başka bir yere kolayca taşıyabilirsiniz. Dayanıklı kumaştan elde edilen ürün, aşınmaya ve yıpranmaya karşı direnç gösteriyor. 189x64x72x43 cm kampet ölçülerinde, tek kişinin kullanım için uygun modelle kamp keyfini katlamaya ne dersiniz?

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5. Kampta ya da festivallerde tercih edebileceğiniz Ferrino Rescue Kampet

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

Doğa gezileri, festivaller ya da kamp yaparken rahatlıkla tercih edebileceğiniz Ferrino Rescue Kampeti, en iyi kampet yatak çeşitleri arasında gösteriliyor. Kolay katlanır tasarımı ve özel çantası sayesinde ürünü yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Mat üzerinde uyuyamayanların bayılacağı kampet, deliksiz bir uyku çekmenizi sağlıyor. Bu sayede tatil ya da festivalin keyfini daha fazla sürebilirsiniz. Ürünü hızlı ve kolay şekilde kurabilirsiniz. Polyester kordura kumaştan elde edilen ürün, aşınmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı yapıya sahip. Alüminyum iskeleti sayesinde maksimum 150 kilo ağırlık kaldırabilen kampete mutlaka şans verin.

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6. Dış ortamlarda deliksiz uyku çekmenizi sağlayan Kudos BEDC-02 Kampet

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

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Yaklaşan yaz aylarında kamp yapmak istiyor ama mat üzerinde uyuyamıyorsanız Kudos BEDC-02 Kampet ile bu sorundan kurtulabilirsiniz. Sağlam ve konforlu tasarıma sahip ürün, gece boyu keyifli ve deliksiz uyku çekmenizi sağlıyor. Böylece kampın ve doğanın keyfine daha fazla varabilirsiniz. Ayak yüksekliğini istediğiniz seviyede kolayca ayarlayabilirsiniz. 8 adet ayağı bulunan ürün, engebeli alanlarda bile dengede kalmayı başarıyor. Kampet yapımında kullanılan dayanıklı materyaller sayesinde ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Katlanan tasarımı ile kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. 210x90x31x45 cm kampet yatak ölçüleriyle tek kişi için uygun ürüne mutlaka şans tanıyın.

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7. Yüksek taşıma kapasitesine sahip Binbirreyon Kampet

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

"En iyi kampet hangisi?" diye merak ediyorsanız Binbirreyon Kampet'i tercih edebilirsiniz. Yerden yüksek tasarımı sayesinde zeminden gelen soğuğun gece boyunca sizi üşütmesini engelliyor. Katlanabilen yapısı ve 7,5 kg ağırlığı sayesinde ürünü kolayca taşıyabilirsiniz. Tek kişinin kullanımı için uygun olan kampet, polyester kumaştan elde ediliyor. Suya ve güneşe karşı dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Çelikten elde edilen ürün, 110 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip. Taşıma çantası, kampeti kullanılmadığı zamanlarda dış etmenlere karşı koruyarak kullanım ömrünü uzatıyor.

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8. Aşınmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı Nurgaz Campout Ultralıght Kampet

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

Nurgaz Campout Ultralıght Kampet, taşıma çantası ve katlanır özelliği ile kolayca taşınıyor. Kurulumu ve montajı ise oldukça kolay. 3 kg ağırlığına sahip ürünü elinizde rahatça taşıyabilirsiniz. Alüminyum profil ayakları, 120 kg'a kadar taşıyabilir. Ayak boyunu istediğiniz seviyede yükseltip alçaltabilirsiniz. Su geçirmez 600d polyester kumaşı, aşınmaya ve yıpranmaya karşı direnç gösteriyor. Bu sayede ürünü uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Konforlu yatak alanı sunan kampet, uyku kalitenizi artırarak güne daha mutlu ve zinde başlamanıza yardımcı oluyor.

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9. Uzun yıllar boyunca kullanım imkânı veren Genco Kampet

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

Kamp yaparken mat üzerinde uyumak uykunuzu tam olarak alamamanıza neden olabilir. Böyle zamanlarda kampetleri tercih edebilirsiniz. "Kampet ne demek?" diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Dış mekânlarda yatak olarak kullanabileceğiniz katlanabilir ürün diyebiliriz. Kaliteli bir uyku çekmek ve güne zinde başlamak için Genco Kampet'i tercih edebilirsiniz. Su geçirmez kumaştan elde edilen ürün, 150 kilo taşıma kapasitesiyle oldukça kullanışlı. Katlanır kampeti kolayca taşıyabilirsiniz. Dayanıklı iskelet sayesinde ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Kampeti kampta ya da doğa gezilerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Taşıma çantası ürünü dış etmenlere karşı koruyor.

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10. Yanmaz ve kir tutmayan kumaşıyla Discovery Kampet

Kompakt ve katlanabilir çeşitleriyle en iyi kampet modelleri

En iyi kampet araştırmamızda sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Discovery Kampet, yatak rahatlığından ödün vermeden kamp yapmanıza olanak sağlıyor. Eğer "Kampet nedir?" diye soracak olursanız çadır içinde yatak olarak kullanabileceğiniz ürün olarak nitelendirebiliriz. Polietilen 5800 kumaştan elde edilen ürün, yanmaz özelliğiyle ateşe karşı direnç gösteriyor. Kir tutmaz özelliğiyle uzun süre temiz kalıyor. Katlanır tasarıma sahip ürünü 10 saniyede kolayca açıp kapatabilirsiniz. Alüminyum iskeleti sayesinde ürün, uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. Kampet 130 ila 160 kilo arasında taşıma kapasitesine sahip.

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