‘Komplo Teorilerine Prim Vermeyin’

Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bu kez ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nde görevli David Holmes ve Trump’ın eski Rusya danışmanı Fiona Hill ifade verdi. Hill, bazı Cumhuriyetçiler’in Ukrayna’yla ilgili savunduğu komplo teorisini hedef aldı, “Bunlara prim vermeyin” dedi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki oturumda ifade veren Başkan Trump’ın Rusya danışmanı Fiona Hill, Kongre üyelerine Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği gerçeğine gölge düşüren “siyasi amaçlı yanlış bilgilere” prim vermemeleri çağrısında bulundu. Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile yakın çalışan bir isim olan Fiona Hill, Trump’ı savunan Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerine üstü kapalı atıfta bulundu. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun bazı üyelerinin Rusya’nın ve ona bağlı güvenlik hizmetlerinin 2016 başkanlık seçimlerine yönelik bir kampanya yürüttüğüne inanmadıklarını gösteren açıklamalar yaptıklarını ve o yönde sorular sorduklarını belirtti.

İstihbarat Komisyonu’nun bazı Cumhuriyetçi üyelerinin ve Trump’a yakın bazı muhafazakar haber sitelerinin dile getirdiği 2016 seçimlerine Rusya’nın değil Ukrayna’nın müdahale ettiğini öne süren komplo teorisi için “Bu bizzat Rus güvenlik birimleri tarafından körüklenen kurgusal bir hikaye” dedi. Geçtiğimiz Temmuz ayına kadar Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Avrupa ve Rusya İşleri Direktörü olarak görev yapan Fiona Hill, “Soruşturma sırasında Rus çıkarlarına yarayan siyasi amaçlı yanlış iddialara prim vermemenizi rica ediyorum” ifadesini kullandı. “Rusya’yı durdurmak için zaman daralıyor” Fiona Hill Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahale etmek için de hazırlıkları hızlandırdığını savundu, “Onları durdurmak için zamanımız daralıyor” dedi. Oturumda Cumhuriyetçi Kongre üyesi Devin Nunes, Fiona Hill’in yazılı ifadesini hedef aldı. “İki farklı ülkenin aynı anda seçime müdahale etmesinin mümkün olduğunu söylemeye gerek yok. Cumhuriyetçiler olarak hangi tarafın kampanyasının hedef alındığına bakılmaksızın her dış gücün seçimlere müdahalesini ciddiye almamız gerektiği kanısındayız” dedi.

Şimdiye kadar Kongre’de ifade veren diğer kariyer diplomatlar gibi Fiona Hill de konuşmasında kendisinin partiler üstü bir dış politika uzmanı olduğunu, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Başkanlar döneminde hizmet verdiğini vurguladı. “Tezgahladıkları bu kirli ticaretin parçası olmayacağım” Fiona Hill geçen ay kapalı kapılar ardında verdiği ifadede 10 Temmuz günü ABD’li ve Ukraynalı yetkililer arasında yapılan görüşmeyi anlatırken, dönemin ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın, ABD’nin AB temsilcisi Gordon Sondland’ın Ukrayna’nın bazı soruşturmaları başlatması koşuluyla Ukrayna liderinin Beyaz Saray ziyaretinin yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söylemesi üzerine, görüşmeyi kısa kestiğini söylemişti. Fiona Hill, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney ve AB Büyükelçisi Gordon Sondland’ın katıldığı bir toplantıda Sondland’ın Ukrayna enerji şirketi Burisma’yı gündeme getirdiğini, kendisinin bunu uygunsuz bulduğunu söyledi. Toplantıda duyduklarını John Bolton’a aktardıktan sonra Bolton’ın kendisine Ulusal Güvenlik Konseyi avukatı John Eisenberg’e gitmesini söylediğini, “Git Eisenberg’e Sondland ve Mulvaney nasıl bir kirli pazarlık içindelerse benim bunun bir parçası olmadığımı söyle” dediğini anlattı.

Holmes: “Giuliani Ukrayna diplomasisinde doğrudan rol üstlenmeye başlamıştı” Kongre’de bugünkü oturumda ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nde görevli diplomat David Holmes da ifade verdi. Holmes oturumdaki açış konuşmasında Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani’nin Ukrayna konusundaki çabalarının 2019 yılının Mart ayı itibarıyla büyükelçilikteki görevine gölge düşürmeye başladığını söyledi. “Sayın Giuliani’nin Ukrayna diplomasisinde doğrudan bir rol üstlenmeye başladığını fark ettim” dedi. David Holmes, “Benim izlenimim ABD’nin Ukrayna’ya yapacağı yardımın Biden’ların soruşturmasıyla bağlantılandırıldığı yönündeydi” dedi. Trump’ın ekibi için “Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin CNN’e verdiği röportajda soruşturma sözü vermesi konusunda ısrarlı olmaları beni şok etti” ifadelerini kullandı. Trump: “Adımın azil sözcüğüyle bağdaştırılacağı aklıma gelmezdi” Başkan Trump ise Twitter’dan azil soruşturması kapsamında Kongre’deki oturumları hedef almayı sürdürdü. Trump “Cumhuriyetçi Parti ve ben dün azil soruşturması asparagasına ilişkin harika bir gün geçirdik. Ama Beyaz Saray’a dönüp televizyondaki haberlere bakınca, aynı konuyu haber yaptıklarına inanamazsınız” sözleriyle medyaya yüklendi. “Adımın azil denilen bu çirkin sözcükle bağdaştırılacağı hiç aklıma gelmezdi. Telefon görüşmeleri kusursuzdu. Yanlış hiçbir şey söylenmedi. Ukrayna’ya baskı olmadı” diye yazdı.