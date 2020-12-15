HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Komplo teorilerine tepki gösterdi: Aşı sayesinde 1,5 milyon kişinin daha ölmesi engellenebilecek

Komplo teorilerine tepki gösterdi: Aşı sayesinde 1,5 milyon kişinin daha ölmesi engellenebilecek

15.12.2020 09:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Komplo teorilerine tepki gösterdi: Aşı sayesinde 1,5 milyon kişinin daha ölmesi engellenebilecek

Koornavirüs aşısının uygulanması için tüm dünyada çalışmalar tüm hızıyla sürerken aşı karşıtlarının komplo teorileri de gündemde. Salgına karşı geliştirilen aşıların güvenirliği merak konusu olurken ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ural Akbulut, "Bu aşılar milyonlarca insanın yaşamına sağlıklı olarak devam etmesi için önemli bir gelişmedir." dedi.

Koronavirüs salgınıyla yeniden gündeme gelen aşı karşıtı grupların komplo teorileri, ilk modern aşının uygulandığı zamandan bu yana geçen yaklaşık iki yüzyıllık sürede hiçbir bilimsel temel bulamadı.

Sığır derisinden alınan çiçek aşısı için "aşı yapılırsa çocuklar sığıra benzer" şeklindeki propagandalar ile İngiltere'deki fanatik rahiplerin, "hastalığın günahlar için verilen ceza ve aşının şeytanlık olduğu" yönündeki söylemleri, bilimsel gerçeklerin önüne geçemedi.

Dünya genelinde çocuk felci ortadan kaldırıldığı halde fanatiklerin kışkırtmaları nedeniyle iki ülkede aşısız binlerce çocuk sakat kaldı.

Aşı karşıtlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ural Akbulut, "Aşılar sayesinde her yıl 3 milyon insanın ölmesi engelleniyor. Aşı yaptıranların oranı hedeflenen düzeye ulaşırsa 1,5 milyon kişinin daha ölmesi engellenebilecek." dedi.

'ETKİLİ VE GÜVENİLİR'

Aşının bir an önce uygulanması gerektiğinin altını çizen Akbulut şu ifadeleri kullandı;

"Kovid-19 aşısı yaptırmak bu nedenle büyük önem taşıyor. Yeni geliştirilen her üç aşının da güvenilir ve etkili olduğu bilimsel olarak kabul edilmiştir. Bu aşılar milyonlarca insanın yaşamına sağlıklı olarak devam etmesi için önemli bir gelişmedir.

'KORONAVİRÜS MİLYONLARCA CAN ALABİLİR'

Aşı karşıtlığı devam ederse Kovid-19 salgını yıllarca sürebilir ve milyonlarca can alabilir. Buna izin verilmemeli. Bu salgında aşı yaptırmamak başkasının canına kastetmek demektir"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir?Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir?
18 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!18 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Ünlü sanatçıdan kötü haber

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Hünnap nedir? Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir? Hünnap nasıl tüketilir?

Hünnap meyvesinin faydaları nelerdir?

Galaktore nedir?

Galaktore nedir?

Hypersomnia (hipersomnia) nedir?

Gün içinde sürekli uyuma isteği çekiyorsanız dikkat!

HIV virüsü nedir?

Aynı havayı soluyunca bulaşıyor mu? İşte korunmanın yolları

Histeri nedir? Histerikli kişide görülen özellikler

Histerik kişiyi nasıl anlarsınız?

Ayak mantarı nasıl geçer? Ayak mantarı belirtileri ve tedavisi

Ayak mantarı nasıl geçer?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.