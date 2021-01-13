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Komplo teorisyenleri WhatsApp üzerinden tekrar sahnede

13.01.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Komplo teorisyenleri WhatsApp üzerinden tekrar sahnede

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından WhatsApp üzerinden büyük kaos teorisi ortaya atılıyor. Peki bu defa komplo teorisyenleri neler sundu?

WhatsApp üzerinden büyük bir kaos teorisi devreye girdi. Kaos teorisine göre, iletişimi sağlayan sosyal medya platformları yepyeni bir dünya yaratmak istiyor. Bu dünya, hükümetler ve sosyal medya şirketlerinin anlaşması üzerine kurulu olacak. Ülke hükümetlerinin büyük bir bilgi kaydı oluşturma imkanı olacak. Söz konusu iddiaları böyle özetlemek mümkün.

Bu tür konulara sahip iddialar sürekli olarak ortaya çıkıyor ve ilginç bir şekilde büyük rağbet görüyor. Genellikle komplo teorilerinin geniş bir okuyucu kitlesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tür teorileri ortaya atmak çok kolay.

TÜM KONUŞMALAR DEPOLANACAK İDDİASI

Ortaya atılan kaos teorisine göre bazı ilginç başlıklar da ön plana çıkıyor. Mesela WhatsApp, Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya şirketleri bize ait tüm konuşmaları kayıt altına alacak. Oluşan kayıtlar ise sunucularda depolanacak ve bunlar ihtiyaç halinde kullanılabilecek.

Komplo teorisyenleri daha da ileri giderek, “Brezilya’da Yargıtay denetlemeye izin verdi” gibi asılsız başlıklar attı ve böylece inandırıcılık derecesini arttırma gayretine düştü. Arkadaşlar, aile ve diğer tüm çevreniz onlara göre tehlike altında. Herkese gönderilen bu tür mesaj içerikli iletiler daha şimdiden önemli bir takipçi kitlesi buldu bile.

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Neredeyse her yıl ortaya çıkan komplo teorisyenlerine göre ABD ve diğer Avrupa ülkeleri dünyayı hapishaneye çevirmek istiyor. Üstelik yine onların iddiasına göre, WhatsApp gizlilik sözleşmesi sadece başlangıç olacak.

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